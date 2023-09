Megnyílt a World Press Photo kiállítás a Nemzeti Múzeumban

Csaknem 94 felvételt mutat be a világ minden tájáról a World Press Photo kiállítás péntektől a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM).

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A sajtófotó és a fotó megjelenésével lehetővé vált, hogy a világ távoli pontjain történő események eleven valójukban kerüljenek a szemünk elé, így a valóság sokkal átélhetőbb lett – mondta el a kiállítás csütörtöki megnyitóján Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az elmúlt év legjobb és legfontosabb fotóriporteri és dokumentumfotóit bemutató tárlat 30 prominens helyszín mellett Magyarországra is ellátogat.

Désirée Bonis, a Holland Királyság budapesti nagykövete az idei World Press Photo fődíjas fotója kapcsán arról beszélt, az első díjas kép erős emlékeztető, hogy nem messze Budapesttől most is háború zajlik, miközben jól mutatja a kiállítás anyaga, hogy a gazdasági nehézségek mellett a klímaválsággal is meg kell küzdenie a világnak.

A kiállításon látható 94 díjazott felvételt több mint 60 448 fotóból választotta ki egy független zsűri. A tárlat november 5-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban.