Borzasztó állapotban van Bruce Willis, már az életkedve is eltűnt teljesen

A gyógyíthatatlan betegséggel küzdő színészről sajnos egyre rosszabb hírek érkeznek.



Fotó: Angela Weiss / AFP

A simlis és a szende sorozat kitalálója, Glenn Gordon Caron elmondta, hogy rendszeresen beszélget a színésszel, a feleségével és a három idősebb gyermekével is - írta meg a Blikk.

"Nagyon igyekeztem, hogy az életében maradjak. Ő egy rendkívüli ember. Aki valaha is töltött együtt időt Bruce Willisszel, az tudja, hogy senkinek nem volt nála jobb életkedve"

- mondta a New York Postnak a filmes, aki azonban azt is hozzátette, hogy Willis állapota egyre rosszabb, és már az életkedve is elment.

"Amikor vele lehetek, tudom, hogy ő az, és hálás vagyok az együtt töltött időért, de az életkedve már eltűnt"

- nyilatkozta a lapnak Caron.