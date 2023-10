Slash visszatér Budapestre: jövő tavasszal ismét nálunk koncertezik

A Guns N’ Rosesból ismert Slash jövőre újra Budapesten lép fel.



Fotó: Helle Arensbak / Ritzau Scanpix / AFP

A nemrég még Novák Katalinnal fotózkodó Slash 2024. április 19-én hozza el saját csapatát, a Slash feat. Myles Kennedy & The Conspiratorst az MVM Dome-ba a The River Is Rising című turnéjuk részeként, mely Mexikóvárosban indul, majd huszonegy ország harminckét városát érinti világszerte.

Slash 1996-ban, a sikerek csúcsán hagyta ott a világhírű bandát, saját első projektje, a Slash’s Snakepit akkor már két éve működött. A csapattal két sikeres lemezt készített, akárcsak a Velvet Revolver supergrouppal, majd szólókarrierbe kezdett.

Első albumával, amelyen többek között Ozzy Osbourne, Fergie és Myles Kennedy is szerepelt, 2010-ben a slágerlisták élére került, ezután alapította meg jelenlegi, Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC) elnevezésű zenekarát. Ebben Slash mellett Myles Kennedy (ének), Brent Fitz (dob), Todd Kerns (basszusgitár/ének) és Frank Sidoris (ritmusgitár) szerepel.

Legutóbbi lemezük, a tavaly megjelent 4 című album első helyen nyitott az amerikai hard rock albumlistán.