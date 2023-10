Hosszú, inséges epizódok után végre valami csókféleség is elcsattant A Nagy Ő 3. évadjában.

A főnyeremény, Jákob Zoltán a nála épp 30 évvel fiatalabb Csengével érintette össze ajkát egy hajókázós kiránduláson.

Sőt nem is egy, hanem mindjárt két csók is volt, ugyanis a kiruccanáson Vanda is részt vett: