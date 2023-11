Havas Henrik havi négymillió forintért vállalta a Mokka műsorvezetését

A 24.hu-nak adott interjút Havas Henrik újságíró, műsorvezető, amiben az újságírói és televíziózós pályafutásáról, a Heti Hetesről és a Mokkáról, valamint a családjáról is beszélt.

Többek között ezeket mondta:

- 1999-ben felemás érzésekkel ült be az RTL Klub új műsorába, a Heti Hetesbe, amit egy szar bulvárnak tartott. „Viszont kézbe adtak adásonként kétszázötvenezer forintot, az havi egymillió.”

- Később havi négymillióért volt hajlandó bohóckodni a TV2-n a Mokka műsorvezetőjeként.

Arról is beszélt, hogy soha nem ő kérte a munkáit.

A műsorvezető beszélt arról is, amikor Baukó Éva szexuálisan közeledett felé, és azzal fenyegette, hogy ha nemet mond, tönkreteszi a karrierjét. Erről a következőt mondta:

"Csöngött a telefonom, láttam, Baukó Évike hív, kihangosítottam, hogy a titkárnőm is hallja. Következő beszélgetés. Baukó Évike: Baukó Évike vagyok. Mondom: parancsoljon. Évike: most beszéltem az ügyvédemmel, és rágalmazásért első fokon egymillió forintot kell fizetnem a tanár úrnak. Mondom: és? Évike: rájöttem, tanár úr, hogy teljesen felesleges tovább tartanom az ügyvédet, most átutalom az egymilliót. Mondom: komolyan ezért hív? Évike: azért hívom, tanár úr, hogy tessék nekem megmondani, hogy van az, hogy én kifizetek egymilliót, miközben a TV2 hírigazgatóját meg kitüntetik a parlamentben, miközben ő diktálta, mit kell mondjak magáról? Ez volt a beszélgetés."