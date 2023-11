Megszólalt a magyar rapper, miután Szegedi Fecsó elverte őt vasárnap este a ringben: gratulált az ellenfelének. Curtis egyúttal elnézést kért azoktól, akiknek csalódást okozott.

Ahogy vasárnap este mi is megírtuk, a Sztárbox legutóbbi adásában Curtis és Szegedi Fecsó is összecsaptak egymással a ringben. A rapper korábban úgy nyilatkozott, sörivással, meccsnézéssel és pörköltevéssel készült leginkább a meccsre, mert bár amikor ideje engedte, lement a konditerembe, jelenleg igen sok elfoglaltsága van – köztük a The Voice-ban való coachkodás is.

A rapper tisztában volt vele, hogy az állóképessége nem érhet fel a Fecsóéhoz

Ahogyan azt már a meccs elején sejteni lehetett, szabályos boksz helyett inkább ketrecharcra hasonlított az összecsapás, amit végül az állóképesség döntött el, ugyanis az utolsó másodpercekben Curtis elcsúszott a ringben, miközben egy hatalmas ütést is kapott Fecsótól, ami után már nem állt fel, így Fecsó lett a meccs győztese.

Elnézést, ha csalódást okoztam. Nem tudtam úgy felkészülni erre a meccsre, ahogy illett volna, és meg kellett volna tisztelnem a ringet. De hálás vagyok a csatornának is, jövő héten The Voice döntő, nézzétek szombaton! Egy menet volt bennem, ez volt ilyen kamikaze akció. A Fecsón látszik, hogy egy héten hat napot edzett. Én összesen edzettem hatot

– mondta a ringben Curtis.

Curtis a mérkőzés után az Instagram-oldalán is reagált a ringbeli történésekre. A posztját azzal kezdte, hogy gratulált az ellenfelének, majd megjegyezte:

Ami bennem volt, kiadtam, most jöhet a pihenés.

A rapper hozzátette: