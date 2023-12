Várkonyi Andrea megszólalt a Mészáros Csoport exkluzív karácsonyi ünnepéről – "Bryan Adams egy végtelenül kedves és közvetlen ember"

A sztárvendég kilétét annyira jól sikerült titkolniuk a Mészáros Csoport céges karácsonyi rendezvényén, hogy még a műsorvezetők is csak fellépés előtt tíz perccel tudták meg, kit fognak felkonferálni.

Ismét megadta a módját az ünneplésnek Mészáros Lőrinc. A Mészáros Csoport karácsonyi buliján a Neoton Família és a Hooligans mellett Bryan Adams volt a sztárfellépő a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Rendezvényközpontjában. A többszörös Grammy-díjas kanadai világsztár a Blikk információ szerint közel másfél órán keresztül szórakoztatta a cég dolgozóit és vendégeit, felcsendültek legnagyobb slágerei, úgy mint a Summer Of '69, az (Everything I Do) I Do It For You, a Heaven, vagy éppen a Run to You.

A Blikknek sikerült elérnie a cégvezető Mészáros Lőrinc feleségét, Várkonyi Andreát, aki röviden mesélt a vállalati eseményről.

Tegnap egy céges buli volt, ám mivel a Mészáros Csoport Magyarország legnagyobb magánvállalata, így a céges karácsonyi rendezvény egy kicsit más léptékű a megszokottnál. Ilyenkor „szűk körben”, 1500 meghívott vesz részt és közel 200 díjazott van. Ez az este nálunk is arról szól, hogy a tulajdonos megköszönhesse a munkavállalók egész éves teljesítményét és honorálja az eredményeket. Ennek része a meglepetés fellépő is, aki idén a Neoton Família és a Hooligans mellett Bryan Adams volt, aki valóban egy végtelenül kedves és közvetlen ember. Kilétét egészen jól sikerült eltitkolnunk, hiszen még a műsorvezetők, Ördög Nóra és Stohl András is csak a kanadai énekes fellépése előtt tíz perccel tudták meg, kit fognak felkonferálni

– árulta el Mészáros Lőrinc felesége, Várkonyi Andrea, akinél a Blikk próbált érdeklődni Adams gázsija felől is.

Karácsonyi rendezvényről lévén szó, az ajándék árát nem illik firtatni...

Az iparági, valamint az interneten elérhető információk alapján azonban a kanadai csillag 300-500 ezer dollárért (105-175 millió forintért) szokott koncertet adni.

A Blikk felidézi: Mészáros Lőrinc és felesége szeretnek világsztárokat meghívni életük fontos eseményeire. A lagzijukon Rod Stewart és a Despacito előadója, Luis Fonsi lépett fel, a két évvel ezelőtti céges karácsonyi bulin pedig Enriqe Iglesias.