Magányosnak érzi magát az ünnepek alatt? Ezek a tippek segíthetnek abban, hogy könnyebb legyen a karácsony időszaka

Szívszorító érzés: magányos karácsony – Mit tehetünk ellene?

Az ünnepi időszak sokaknak megterhelő a kavargó és olykor nehéz érzések miatt. A magány, a magányosság, a szeretetlenség érzése van, hogy ott rejtőzik a fa alatt, az ablakpárkányon, a kandalló melegénél, vagy az étkezőasztalnál.

– véli Lacsny Éva párkapcsolati tanácsadó.

Az emberi lét két legalapvetőbb érzelmi szükséglete az elfogadhatóság és a szerethetőség élménye. Attól, azoktól az emberektől, akikhez kötődünk, akik számítanak, akik fontosak. Vágyunk rá, hogy ezen emberek számára (szülők, család, társ, gyermekek, barátok) mi is elég fontosak és értékesek, szerethetők legyünk.

Ennek dedikált ünnepe a karácsony, amikor a kisebb-nagyobb gesztusok, figyelmességek által kifejezhető, hogyan érzünk szeretteink iránt. Erről kellene szólnia az ünnepnek.

Megváltozott a karácsony, mert az emberek értékmérője változott. Elanyagiasodott a világ, az emberek megtanultak a social média által kifelé mutatni. Akik beállnak ebbe a mutogatós versenybe, megélhetik, hiába a nagy igyekezet, mégis tökéletlenek maradtak. Elégedetlenség van a lelkükben, mert túl nagyok lettek az elvárások. És még csak nem is maguknak akarnak megfelelni, hanem a „világ” – általuk követett social média tartalmak és személyek táborának. Ennek is köszönhetően egyre erősebben hat ránk bármilyen típusú hiány érzése. A karácsony – és más ünnepek – lényege, hogy meg tudjuk osztani egymással azt, amink van. Mi magunkat, a lényünket, és a szeretetünket, az odaadásunkat, a törődésünket, a gondoskodásunkat. Akik számára ez az érzés és kapcsolódás nem lehetséges, nem elérhető, bizonyára magányosnak érzik magukat. És bizony az is előfordul, hogy nincs egyedül az illető, ott a párja, a társa, de már nem olyan a kapcsolatuk minősége. Így megéli a társas magányt