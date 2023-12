Sztrókja miatt bicegve jár, ezért szégyelli magát, és az utcára sem szívesen megy ki Kulka János – derült ki a Friderikusz Podcast legújabb előzeteséből.

A Friderikusz Podcast Kulka János színművészt és nővérét, Kulka Janinát látta vendégül – számolt be az Index. Kulka János immáron több mint hét éve, 2016 áprilisában kapott sztrókot, amelyet követően újra kellett tanulnia beszélni és járni. A csütörtökön este debütáló epizód beharangozójából kiderült, hogy a színész a történtekkor maga is azt hitte, hogy nem éli túl, de kitért arra is, hogy barátai az állapota miatt el-elmaradoztak, mivel zavarban voltak a társaságában.

A színész a műsorban elmondta, sztrókja óta tényleg a feje tetejére állt vele a világ, a dolgok pedig ennyi évvel az eset óta sem változtak meg gyökeresen, egészségi állapota mellett barátai miatt is keserűségek érték – a korábban hozzá közel állók – állapota miatt – az évek során szép lassan lekoptak.

Zavarban vannak. Szia, szia. Hogy vagy? Jól. Már megszoktam, de kicsit fáj

– ecseteli a színész a műsor előzetesében.

Kulka János a nehézségek miatt sem mások társaságában, sem pedig a média kereszttüzében nem szeret lenni, miközben ezekkel régen egyáltalán nem volt problémája, ám a sztrók tényleg mindent megváltoztatott.

Szégyellem magam, bicegek, néznek. Egyszerűen jó otthon

– mondta jelenlegi állapotáról a színész.