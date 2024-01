Tóth Gabi nagycsaládot tervez – Az énekesnő őszintén vallott válása okáról is és az őt támadókról: "Sokan csodálkoznak, hogy még nem öltem meg magam azok után, amit kaptam"

Tóth Gabi a Blikknek adott interjúban mesélt őszintén arról, hogy miért váltak el Krausz Gáborral, és azt is tisztázta történt-e megcsalás a szakítás kimondása előtt.

Hosszú interjút adott Tóth Gabi a Vasárnapi Blikknek, amiben beszélt a tavalyi válásáról, és arról, hogyan élte meg ezt az időszakot. Tavaly augusztusban bombaként robbant a hír, hogy az énekesnő és Krausz Gábor hat év és egy közös gyerek után elválnak. Később az is kiderült, hogy Gabi összejött a Fricska együttes egyik táncosával, Papp Máté Bencével, akivel azóta már több közös fotót is megosztottak a közösségi oldalaikon, és együtt jelentek meg nyilvános eseményeken.

Tóth Gabi házasságáról elmondta,

nem volt minden rossz, voltak szép élmények, amiket megosztottunk, és akkor tényleg boldogok voltunk, nem színleltük. Egyszerűen azonban be kellett látnom, hogy nem illünk össze Gáborral, mint pár. Nem működött a házasságunk.

A válás okáról is mesélt Gabi.

Az ok szerinte a különbözőségeken kívül az volt, hogy nagyon hirtelen jöttek az események az életünk, nem volt idejük mélyen megismerni egymást.

A gyermekünk születésével kezdett kettőnk között kikerekedni az, hogy mások az érdeklődési köreink, más az értékrendünk. Túl gyorsan történt minden, igazából előbb jobban meg kellett volna ismernünk egymást. Mindketten próbáltunk alkalmazkodni a másikhoz, de valljuk be, felnőttként nehéz felülírni azt, amit otthonról hozunk.

Hozzátette:

Gyakorlatilag évek óta küzdöttünk mindketten. Én szakemberhez is eljártam, mindent megpróbáltam, hiszen otthonról is azt az értékrendet hozom, hogy egy család összetart, és azt szerettem volna, ha sok gyermekem születik, nagy család vesz körül. Ám egy ponton be kellett látnom, hogy mint férfi és nő nem tudunk működni együtt, utána pedig jött a felismerés, hogy Hannaróza fejlődésének biztosan nem tenne jót, ha olyan szülők mellett nőne fel, akik nem boldogok egymás mellett. Hosszú hónapok, évek őrlődése után mondtam ki, ehhez még mindketten túl fiatalok vagyunk, elég.