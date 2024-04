Agyonverték a magyar orvost – Az anyák megmentőjéről készült film most már a Netflixen is elérhető

Koltai Lajos Semmelweis Ignác életét bemutató filmje mostantól elérhető a Netflix streaming szolgáltatásán. A filmet, amelyet először tavaly november 30-án mutattak be a mozikban, és amely már több mint 330 ezer nézőt vonzott, így a 2023-as év legnépszerűbb magyar filmje lett. Most már a Netflix felhasználói is megtekinthetik.

