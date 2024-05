Kipróbálná a tekerőlantot? Szerényi Béla népzenész a HangFeszten mutatja meg a recsegő hangszer fortélyait

Napjainkban már a legkisebb gyermekeket is olyannyira elragadja a technikai eszközök és a digitalizáció világa, hogy egyre nehezebb a természetes hangok, az akusztikus hangszerek felé fordítani a figyelmüket. Ebben próbál segíteni a HangFeszt (május 11. Fót), ahol akár a zenészek által használt hangszereket is kipróbálhatják a látogatók.

A HangFeszt ingyenes kulturális, zenei fesztivált május 11-én, szombaton 10:00 órától rendezik meg Fóton, a Szeplőtelen Fogantatás-templomban és annak kertjében. Az eseményen Szerényi Béla Martin György-díjas népzenész, hangszerkészítő mester a tekerőlant fortélyait is megmutatja az érdeklődőknek.

Szerényi Béla zenészként és az Óbudai Népzenei Iskola vezetőjeként is azt vallja, hogy a művészettel nevelés nagyon fontos stratégiai cél, ebbe kapcsolódik be a hagyományteremtő céllal megszületett HangFeszt is. A népzene és a tekerőlant szerelmese elmondta, mindannyian tapasztalhatjuk, hogy egy nagy váltásban vagyunk, a körülöttünk lévő természetes világ, benne a hang és a hangszerek sajnos kezdenek háttérbe szorulni.

A hangszerek esetében az a probléma, hogy kezelésük elsajátítása egy macerás tanulási folyamat, éveket kell rááldozni, hogy valaki elérjen egy olyan szintre, hogy már örömmel tudjon muzsikálni. Ám a mai világ arról szól, hogy ha valamit nem szerzek meg néhány másodperc alatt, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Ez veszélyes dolog, de ugyanakkor az ember alapvető természete, hogy nagyon kíváncsi és huzamosabb ideig képes valamivel elmélyülten foglalkozni. Ez tulajdonképpen a játékösztön. Ezt a játékösztönt és a kíváncsiságot kell kihasználni arra, hogy a gyerekek örömmel, játékosan és kedvvel kezdjenek el foglalkozni egy ilyen tárggyal, mint a hangszer

- véli Szerényi Béla előadóművész, a Bokros Trió tagja, a HangFeszt egyik fellépője. A népzenész tekerőlantjával érkezik a május 11-ei fóti fesztiválra azzal a céllal, hogy meg is mutassa ennek a különleges hangzású mechanikus vonós hangszernek a használatát a közönségnek.

A zenész számára kiemelten fontos kulturális örökségünk továbbadása, azt mondja, nincs könnyű dolguk, hiszen olyan a világ, hogy elektronikai-és informatikai eszközök veszik körül már az egész kicsi gyerekeket is, szinte alig találkoznak akusztikus hangszerekkel.

Az Óbudai Népzenei Iskolában egy komoly óvodai programot működtetünk: a III. kerületben az összes – majdnem 30 – óvodában szervezünk rendszeresen élőzenés táncház foglalkozásokat, és bizony még csak ott tartunk, hogy még egy hegedűt is be kell mutatni. Persze egy tekerőlantot, dudát vagy egy citerát tényleg ritkábban láthatnak a gyerekek, de sajnos a hegedűt sem ismerik, sőt, az az érzésem, hogy a gitárt sem

– mondja Szerényi Béla.

Az Erdélyi Zsuzsanna-díjas előadóművész úgy érzi, hogy ettől azonban nem megrettenni kell, hanem tenni azért, hogy a gyerekek figyelmét a zene felé fordítsák.

A gyerekek hihetetlenül nagy érdeklődéssel és teljes nyitottsággal fordulnak minden jó és szép felé. Valahogy az emberben benne van ez az ösztön. Azonban manapság a médiából legtöbbször a rossz és a dráma kerekítődik ki, de az emberek a jóra meg a szépre vágynak. A gyerekek erre különösen fogékonyak, úgyhogy amikor hangszereket próbálgatnak vagy végighallgatnak egy koncertet, vagy épp részt vesznek egy kézműves foglalkozáson, akkor gyűjtik be azokat az információkat, ami szép és boldoggá teszi a világot, valamint az ő lelküket is. Nagyon komoly változás van tehát folyamatban, de ettől nem kell megijedni. A gyerekek és a felnőttek kíváncsiságában kell bízni, és ha eléjük tárjuk ezeket a szépségeket, akkor az meg fog nekik tetszeni. Ez a mi feladatunk. Ebben látom a HangFeszt hatalmas jelentőségét is, hogy kifejezetten ezt a célkitűzést emeli a gondolatai központjába, emellett pedig igazi szabadidős kikapcsolódásra alkalmat adó, mély tartalmakkal telített fesztivál

– hangsúlyozza a Bokros Trió vezetője.

A gyerekeket közel kell hozni az igazi zenei hangokhoz

Az életünk csaknem 80%-át a zajok teszik ki és a – sokszor fülsértő – lármán keresztül nagyon nehezen szűrődik át a valódi hang. Márpedig a hang – akár a beszédhangok, akár az énekhang – az egyik legtermészetesebb kifejezési eszköz, és ezt mintázzák a különböző hangszerek. A zeneszerszámok ugyanis olyan akusztikai teret teremtenek, amelyek az emberi fülnek kellemes hangokat hoznak létre.

Rendkívül fontos az a gondolat, hogy a hanggal, a zenei hanggal foglalkozzunk. Ez a célunk a HangFeszten is: színpadra viszünk egy jó koncertet, egy vidám, pörgős, igazi fesztivál hangulatú koncertet. Korán délelőtt fogunk muzsikálni, reméljük, hogy megadjuk a HangFeszt ízelítő hangulatát. Azon dolgozunk, hogy egy vidám, és egyébként a Bokros Trióra jellemző pörgős és izgalmas koncert legyen, utána pedig az Óbudai Népzenei Iskola növendékeivel, illetve a környékbeli más zeneművészeti intézmények diákjaival egyfajta szabad zenélést csinálunk. Azt szeretnénk, hogy a hivatalos koncerteken kívül is egyszerűen szóljon a zene, és kézbe is lehessen venni a hangszereket. Egyik kéz fogja meg a másikét, kézenfogva menjenek oda, kipróbálhatják a hangszereket, beszállhatnak a zenekarba. Erre kimondottan alkalmas a népzene

– buzdít zenélésre Szerényi Béla.

Nem kell megijedni, hogy mi fog történni, ha valakinek a kezébe kerül egy tekerőlant. Csak meg kell fogni a “recsegő” hangszert, elkezdeni tekerni, és örülni, hogy milyen kellemes hangok jönnek belőle. Az a lényeg, hogy mindenki érezze jól magát.

HangFeszt – 2024. május 11., Fót, Szeplőtelen Fogantatás-templom

Főszervező: Kárpát Országos Vállalkozói Szövetség – KOVÁSZ

Honlap: https://hangfeszt.hu

Facebook: www.facebook.com/hangfeszt.fot

TikTok: www.tiktok.com/@hangfeszt