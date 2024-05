„Csak ülök és potyognak a könnyeim" – Újabb felajánló segíti Tompos Kátya rákkezelését

Nagyon nem akarta, hogy kiderüljön – Újabb felajánló segíti Tompos Kátya rákkezelését.

Már két kezelésen esett át Németországban Tompos Kátya. A rákkal küzdő színésznőnek most a Karinthy Színház is segítő kezet nyújtott: ők is pénzt gyűjtenek, hogy mielőbb felépülhessen.

Fotó: Facebook/Tompos Kátya

Május 9-én derült ki, hogy Tompos Kátya rákos betegségben szenved. Sőt, olyan ritka daganattal küzd, hogy csak külföldön tudnak neki segíteni. A 41 éves színművésznő állapotáról a Fábián Juli Emlékalapítvány Facebook-oldalán írtak először.

A színésznőt jelenleg Németországban kezelik, két kezelésen túlvan. Ezek folytatásához azonban pénz kell és Tompos Kátya már nem tudja fizetni – mint kiderült, elfogytak a megtakarításai. Márpedig Németország az egyetlen esélye, itthon minden lehetőséget megpróbált már – írta meg a blikk.hu.

Többen fogtak össze a gyógyulásáért: barátai mellett kollégái segítik, Jótékonysági Gálát is szerveztek érte, melyre május 25-én a Szegedi Nemzeti Színházban kerül sor.

Most a Karinthy Színház élt egy nemes felajánlással, segítve a pénzgyűjtést. Az eseményről Balázs Andi, a teátrum színésznője számolt be Instagram-oldalán – figyelt fel rá a blikk.hu.

Csak ülök és potyognak a könnyeim. Pár perccel ezelőtt hívott Olt Tamás, színházam igazgatója. Azért hívott, mert a június 13-i Karinthy Frigyes: A bűvös szék című előadásunk teljes bevételét a Fábián Juli Emlékalapítvány részére, azaz Tompos Kátya gyógykezelésére ajánljuk fel. Aznap este érte dolgozik a mi kis színházunk összes dolgozója. Gyertek el minél többen! Részletekkel hamarosan jelentkezünk

– írta Balázs Andi közösségi oldalán.

Tompos Kátya nagyjából 2 éve tudta meg, hogy beteg, ahogyan azt is, hogy igen komoly kezelésekre szorul – erről a Rádió 1 Balázsék című műsorában nyilatkozott a színésznő közeli barátja, Hrutka Róbert Artisjus-díjas magyar zenész május 10-én, hozzátéve: Kátya nagyon nem akarta, hogy kitudódjon a betegsége.

Fotó: Instagram.com/balazsandi

Hrutka a rádióműsorban azt mondta, egyszer már majdnem elindítottak egy gyűjtést, amikor az első külföldi kezelés meglett, de szerencsére a magyar egészségügyi miniszter közbenjárásával, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásával a másodikra is volt lehetőség. Találtak azonban még egyet, ami segíthet Kátyán, ugyanakkor a családnak már a másodiknál elfogytak a tartalékai, ezért gondolták a barátok, ismerősök, hogy összefognak – írta meg a blikk.hu.