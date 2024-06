Fájó múlt: Berki Krisztián sok millióval vágta át a Viszkist

"Halottról jót vagy semmit" – tartja a mondás, de az igazság felülírhatja ezt. Így van ez a Viszkis és Berki Krisztián esetében is. Jó cimboráknak tűntek, de a Viszkis most árulta el, hogy mekkora összeggel csapta be a két éve elhunyt izomceleb.

Ágai Kis András Mutasd magad! című műsorában kínos történetet idézett fel Ambrus Attila a korábban barátjának hitt Berki Krisztiánról.

Fotó: Youtube/@agaiprodukcio

Együtt szerepeltek az Ázsia Expresszben, meg is nyerték a versenyt, de a tízmilliós főnyereménybl semmit sem látott a Viszkis.

Az elején nagyon jóban lettünk, de kint Vietnámban csúnyán összevesztünk, két nap után majdnem haza is jöttem. Nem tartotta be dolgokat... Helyretettem, mert a többi versenyzőt is átverte, azt mondta nekik, ha odaadják az érmeiket, visszaoszt nekik a nyereményből, de ez soha nem történt meg. Krisztián hozta a formáját, engem is több millióval lehúzott, de én tudtam, hogy át fog verni. A többi versenyző viszont a mai napig haragszik rá. Maradjunk annyiban, hogy én is mínusszal jöttem ki a műsorból

– emlékezett Ambrus Attila.

A ma már keramikusként élő Viszkis a történtek ellenére sajnálja, hogy haragban váltak el Berkivel.

Kódolva volt a halála. Pont egy héttel előtte ugrottunk össze, majdnem össze is verekedtünk az egyik tévé stúdiójában. Én egy dolgot tudok, hogy sajnos Krisztián senkivel szemben nem volt korrekt. Nem ismerek olyan embert, akit ne vert volna át. Fatalista volt, a cél érdekében sok mindent bevállalt. Volt önkritikája, de mást mutatott a külvilágnak. Az elején én is hittem benne, aztán kiderültek dolgok...

– tette hozzá a Viszkis Ágai Kis András Mutasd magad! című műsorában, ami ma este 19.00 órától érhető el a Youtube-on.