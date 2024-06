Sebestyén Balázs színt vallott: erre a főpolgármester-jelöltre szavaz

Az RTL Klub és a Rádió 1 sztárja ritkán foglal állást politikai témában, de most kivételt tett. Sebestyén Balázs egyenesen kimondta, ki a kedvenc főpolgármester-jelöltje.

Erősen dübörög a választási kampány, az elmúlt hetekben számtalan politikai vitával, beszélgetéssel találkozhatott a politika iránt egyébként nem annyira érdeklődő választópolgár is. A Rádió 1 Balázsék című reggeli műsorában is szóba kerültek a választások, és a műsorvezető, Sebestyén Balázs is kifejtette a véleményét – számol be a Mandiner.

Fotó: RTL

Én Vitézy Dávid-fan vagyok

– jelentette ki a műsorvezető, utalva a politikus kiváló teljesítményére a Karácsony Gergely elleni vitában.

Sebestyén Balázs azt is elmondta, Vitézy Dávid mivel nyűgözte le: leginkább a szakértelmével és felkészültségével.