Galambos Lajos: megvádoltak Zámbó Jimmy halálával

Galambos Lajost 14 hónap után hirtelen hazaengedték a börtönből. A mulatós zenész mesélt a börtönben elszenvedett atrocitásokról. Bőven kapott beszólást, volt, aki azt mondta, hogy köze van Zámbó Jimmy halálához.

Mint arról a propeller.hu is megírta: Galambos Lajost 14 hónap után váratlanul hazaengedték a börtönből. A zenész állítása szerint, jobb egészségi állapotban távozott, mint amilyennel bement.

Lagzi Lajcsi kapott hideget-meleget a börtönben. Volt, aki azt mondta neki, hogy köze volt Zámbó Jimmy halálához/Fotó: MTI Fotó: Ujvári Sándor

Galambos Lajos a borsonline.hu-nak adott interjújába őszintén beszélt a rácsok mögött töltött 14 hónapról, az egészségi állapotáról, valamint az őt ért atrocitásokról.

„Kaptam bőven beszólogatást. Sokan csak azért álltak belém, hogy mutassák, ők a valakik. Pedig én igyekeztem egyszerűen viselkedni. Mindenkinek előre köszöntem, mégsem tudtam olyan szerény lenni, hogy ne tűnjek egyesek szemében nagyképűnek. Volt kellemetlenség és hülyeség és volt elmebeteg dolog is bőven. Azt mondta valaki, hogy közöm van Zámbó Jimmy halálához. Olyan is megesett, hogy az ételosztók közül valaki pikkelt rám és azzal is baja volt, hogy a sorban állás közben magam elé engedtem másokat. Amikor pedig mentem ügyvédi beszélőre, az olyan volt, mint egy vesszőfutás. Szinte versenyeztek a rabok, hogy ki tud nagyobbat belém rúgni. Kérdezgették, hogy lekapcsoltam-e a lámpát és később ez fokozódott is. Nem volt jó, de azt gondolom, hogy egy ilyen helyen, ez természetes."