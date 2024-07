Gólyahír: Zámbó Jimmy fia és szerelme első közös babájukat várják – Fotó

Zámbó Jimmy középső fia, Zámbó Szebasztián és felesége első közös gyermeküket várják. Az örömhírt a közösségi oldalukon jelentették be, ahova a kis jövevényről is feltettek egy ultrahangos fotót.

Óriási örömhírt osztott meg a közösségi oldalán Zámbó Jimmy középső fia: Zámbó Szebasztián és felesége: első közös gyermeküket várják a fiatalok – írja a ripost.hu. A szerelmesek 2024. július 7-én ünnepelték házasságuk első évfordulóját, ám ekkor már tudták, úton van a közös gyermek.

Zámbó Jimmy középső fia, Szebasztián újabb apai örömök elé néz/Fotó: MTI

A gólyahírt a Facebookon jelentették be két poszttal. Az egyiken egy közös szelfi látható, ezen jól kivehető, hogy Niki babapocakja szépen gömbölyödik. A másik bejegyzés pedig egy videó, amelyben ultrahang felvételt mutattak a kis jövevényről. A házaspár mindkét tagjának előző kapcsolataikból már vannak gyermekeik. Zámbó Szebasztiánnak egy fia született, Noel, Niki anyaként lépett a kapcsolatba, ám tervben volt a közös baba is. A csinos feleség egy éve így nyilatkozott a Ripostnak:

„Tervezzük és várjuk! Régebben nem volt egyetértés ebben, hiszen Szebának már van egy fia, illetve nekem is van három gyermekem az előző házasságomból. Talán jó is, hogy nem korábban vágtunk bele, mostanra értünk meg rá mi is és a kapcsolatunk is, hogy biztosak legyünk benne.”