Zendaya Budapestre érkezett a napokban – Itt lehet vele találkozni

Zendaya lett a Madame Tussauds Budapest új „lakója”. A fiatal világsztár a Gellért fürdőt megidéző VIP-teremben ülve szemléli Brad Pittet, Madonnát, Leonardo DiCapriót és a többi hírességet. Zendaya egy Zsolnay díszítésű padon kapott helyet.

Zendaya Coleman még csak 27 éves, mégis Hollywood egyik legnagyobb ikonja. Gyerekként tört be a showbizniszbe a Disney „Indul a risza!” produkciójában, az HBO Eufória című sorozatáért Golden Globe-díjat kapott, ő a legfiatalabb ember, akit valaha Emmy-díjjal ismertek el, a TIME pedig a 100 legbefolyásosabb személy közé sorolta az énekes/színésznőt. Legutóbb a Dűne első és második részében, valamint a Challengers című filmben nézők tízmilliói láthatták Zendayát, aki immáron évek óta a szintén ismert színésszel, Tom Hollanddal él együtt.

Zenday Budapesten Fotó: Astoria Com Agency

Zendaya jól ismeri Budapestet, mert a Dűne sorozat nagy részét Magyarországon forgatták. Hónapokat töltött nálunk a sztár, szerelmével, Tom Hollanddal elektromos robogóval járták be a rakpartot, de feltűntek egy belvárosi pizzériában is. Most a híresség viaszfigura formájában tér vissza.