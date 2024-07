"Nincs helye a médiában" – Durva bizonyítékok vannak a kezében, Baukó Éva kitálalt Alekosz ügyéről

A Való Világ-villa botrányhőseként megismert Baukó Éva volt a Levente klubja című műsor legutóbbi vendége, ahol sok mindenről beszámolt, többek között az Alekoszhoz fűződő viszonyáról is.

Ahogy a Propeller megírta, Baukó Éva a Levente klubja című műsor legfrissebb epizódjának vendége volt, ahol húsbavágó őszinteséggel vallott kiszolgáltatottságról, depresszióról, pénztelenségről, összetört álmokról és Alekoszról.

Éva úgy emlékszik vissza, hogy a Való Világ idején kedvelték egymást, ám hónapokkal később Alekosznak egy olyan nárcisztikus, szociopata arca került elő, ami megijesztette Évát. Persze ekkor még azt feltételezte, hogy mindez csak a bezártság következménye, ám amikor véget ért a VV, elmondása szerint végérvényesen megváltozott.

Baukó Éva részletesen mesélt az Alekosszal kapcsolatos ügyéről – Fotó: Youtube

„Egy köszönetet nem kaptam tőle, pedig azt gondolom, nekem is köszönheti, hogy a műsor végéig eljutott, hiszen a mi párosunk szenzációs volt”

– fogalmazott a szőke szépség.

Éva a Való Világ után 5 évig nem beszélt Alekosszal. Később, részben azért, mert lett egy pszichiáter párja, adott egy esélyt Alekosznak és párjával meghívták őt magukhoz. Nem sokkal ezután pedig Alekosz édesanyja meghalt, ezért újból felvette vele a kapcsolatot.

Ezt követően kereste meg Évát a TV2, hogy indul az Édes Élet című sorozat és szeretnék, ha ebben Alekosszal együtt szerepelne. Így kerültek ismét munkakapcsolatba.

Éva úgy érzi, ezúttal is adott Alekosznak még egy esélyt. Másfél-két évet csinált végig úgy, hogy ismét mindennap részesei lettek egymás életének, miközben Éva pánikbetegséggel és depresszióval is küzdött.

Persze azt nem állítja, hogy minden Alekosz hibája, ám az tény és való, hogy nehéz lelkileg stabilnak maradni egy olyan ember társaságában, aki folyton megjegyzéseket tesz rá.

Az Alekosszal való pereskedésével kapcsolatban Éva elárulta: az egész azzal kezdődött, hogy felment a Redditre, ahol szembejött vele egy komment – Alekosz volt a téma, egy nő azt írta, hogy Alekosz 14 éves korában zaklatta őt.

Évának fogalma sem volt erről a történetről, ezért ráírt a felhasználóra és elkezdett vele beszélgetni. Ekkor szembesült azzal, hogy 2011-es újságcikkek már foglalkoztak a témával, ugyanis az érdi rendőrségen a lány szülei feljelentették Alekoszt.

Ezután több, 18 év alatti lány is elárasztotta őt rengeteg képernyőfotóval annak kapcsán, hogy nekik miket írt Alekosz. A 200-300 képernyőfotót és hangüzenetet Éva és ügyvédje a bíróságon is be fogják mutatni.