Meghalt a legendás színész, az Agymenők sztárja

Csütörtökön, 94 éves korában, rövid betegség után elhunyt Bob Newhart, az amerikai stand-up comedy, televízió és filmművészet egyik legnagyobb alakja, Los Angeles-i otthonában – írja a Blikk.hu

Newhartot legtöbben két legendás televíziós sorozatából ismerhetik. Az első, a „The Bob Newhart Show” 1972-től 1978-ig futott, melyben Suzanne Pleshette, Marcia Wallace és Peter Bonerz is szerepeltek. 1982-ben indult el a „Newhart” című sorozata, amely 1990-ig volt műsoron, és a sorozatzáróját a mai napig a televíziózás történetének egyik legjobbjának tartják. Karrierje során számos elismerést kapott, köztük három Grammy-díjat, egy Emmy-díjat és egy Golden Globe-ot is.

Mielőtt a televíziózás világába lépett volna, Newhart könyvelőként dolgozott, bár nem volt különösebben jó a szakmájában, amit gyakran vicceibe is beépített. A koreai háború alatt az amerikai hadseregben szolgált. Színészként utoljára Will Ferrell filmjében, a „Mi a manó?”-ban láthattuk, de szerepelt a „Förtelmes főnökök” és az „Agymenők” című produkciókban is.

Bob Newhart élete és karrierje példaértékű volt, emléke örökké élni fog a komédia és a televíziózás rajongóinak szívében.