Magánrepülőn hozott neki rózsát – Andy Vajnát máig képtelen elengedni a volt szerelme

Andy Vajna öt éve halott, ahogyan a fia sem él már – egy hölgy azonban máig beszélget velük, képtelen feldolgozni egykori szerelme halálát.

Andy Vajna a halála előtti éveiben boldogan élt utolsó kedvesével, Palácsik Tímeával, s korábban Dobó Kata színésznővel is járt. Különleges helyet foglalt azonban el a filmmogul szívében egy nő, aki 12 évet töltött Andyvel. Csillával Los Angelesben éltek együtt és ő most is itt lakik – tudatta a blikk.hu a Best magazin információi alapján.

Andy Vajna egykori párja most megszólalt. Elmondta, hogy nemcsak Andy, de a fia, Justin is az élete része volt, akit szinte ő nevelt. Bár már egyikük sem él, ő naponta beszélget velük és mindent elmesél nekik, nagyon fáj neki a hiányuk – vallotta be a Best magazinban Csilla.

Máig képtelen feldolgozni Andy Vajna halálát volt szerelme – Fotó: Facebook.com/vajna.andy.1

Andy Vajna A vörös zsaru című film forgatásán találkozott először Csillával, a nő ekkor 22 éves volt, Vajna pedig a duplája. A stáb búcsúvacsoráján kezdtek el beszélgetni, s egymásba szerettek.

Andy a forgatás végeztével visszatért Amerikába, de naponta írt szerelmesleveleket és verseket Csillának, amelyeket futárral küldetett el neki.

Egy alkalommal saját repülőjén Magyarországra jött, csak hogy átadhasson neki egy csokor rózsát – mesélte Csilla a Best magazinban.

Végül a kedvese követte Andy Vajnát Amerikába, s 12 boldog évet töltöttek együtt Beverly Hills-ben. Közös gyermekük azonban nem született – kiderült, a producer sosem akart még egyet.

„Azt mondta, számára egy gyerek létezik, a fia. Justin hatéves volt, amikor megismerkedtünk Andyvel: csodálatos, okos, szép gyerek, a sajátomként szerettem. Tizennyolc éves koráig én neveltem, nagyon közel álltunk egymáshoz”

– vallotta Csilla.

Andy Vajna korábbi párja azt is elmondta, mi történt, hogy végül nem maradtak együtt.

Andy Vajna A miniszter félrelép című film szereplőválogatásán figyelt fel Dobó Katára, akivel egymásba szerettek.

Csilla a Best magazinban azt mondta: fájt a szakítás, sőt később Andy megbánta és szeretett volna visszamenni hozzá, de nem volt már visszaút.

Közben ő is megismert egy férfit és született egy lánya, akit egyébként Vajna és a fia is nagyon szeretett. Tartották a kapcsolatot, s Csilla annak is tanúja volt, amikor Andy Vajna fia, Justin meghalt. Előző este még beszélt vele – a fiú örökletes pszichés betegségben szenvedett, másnap agyonlőtte magát.

„Én itt, Los Angelesben az egész napot Andyvel töltöttem. Borzalmas volt. Ahogy később az ő halála is. A mai napig képtelen vagyok feldolgozni, hogy nincs többé. Sajnos, amit mondanak, hogy az idő gyógyítja a sebeket, nálam nem jött be”

– vallotta be Andy Vajna egykori párja.