Curtisnek emlékezetkieséses van, annyit bulizik – „Mélyütésként élte meg, hogy az RTL leszerződtette Majkát” – Judit barátnője is elhagyta

Curtist az utóbbi időben agyonfoglalkoztatta az RTL Klub, azonban úgy tűnik, hogy vége a jó világnak. Ráadásul Majkát szerződtették le, ami a rappernek fájhatott. Ráadásul egy ideje már nincs együtt a kedvesével, Bajnai Judittal. Féktelen bulizásba menekült.

Az elmúlt néhány hónapban felvetődött, hogy Curtis másik kereskedelmi csatornán kap lehetőséget, végül mégsem és hoppon maradt, ami a barátai és az ismerősei szerint alaposan megviselte a zenészt. A Blikk több forrásból úgy értesült, hogy a rapper egy ideje nincs együtt a kedvesével, Barnai Judit volt kosárlabdázóval.

Curtist nagyon rosszul érinthette, hogy őt nem, viszont Majkát leszerződtette az RTL Klub/Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Megnyerte a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsort, a Nyerő Párosban, a Voice-ban, a Sztárbokszban való kiemelt szerepek után ismét a lejtőre került, s ennek vannak jelei. A minap Curtis maga osztott meg egy videót, amelyből az derült ki: annyira berúgott a mostani turnéján, hogy nem emlékszik mindenre kristálytisztán az előző estéből.

– válaszolta Curtis az egyik felvételen egy kérdezőnek, aki az élményeiről faggatja. Ezután meg is magyarázza, miért hagy ki az emlékezete:

– mondta a rapper. Közeli ismerősei is aggódnak érte.

„Nagyon rossz passzban van lelkileg, és ez Atinál úgy csapódik le, hogy egyre többet bulizik és fokozatosan esik szét fizikailag is. Újra több kilót felszedett, és – sajnos – egyre többet rúg ki a hámból, ami korábban sem vezetett jóra”

- szögezte le egy barátja, aki azt is tudja, mi az oka, hogy Curtis ennyire maga alatt van:

„Kívülről az látszik, hogy éli a világát, de a koncerteken kívül idén egyszerűen semmi nem jön össze számára. Nagyon fájó mélyütésként élte meg, hogy az RTL leszerződtette Majkát,pontosabban az, hogy miatta ő már nem kapott semmilyen lehetőséget ott. Ezután egy másik csatornával tárgyalt, de végül minden műsor felkérése az utolsó pillanatban kútba esett, miközben Judit most is forgat egy show-t. Tovább ront a mentális állapotán, hogy Judittal hetekkel ezelőtt szétmentek, így épp az az ember nincs mellette, aki ilyen helyzetben a legerősebb támasza volt. Most az egyedüli mentsvára a kisfia, de egy ekkora terhet nem szabad egy gyerekre tenni”