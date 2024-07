„VV Fanni vérző holtteste volt a csomagtartóban” – állítja a nyomozó – Újabb megdöbbentő felvétel került elő a gyilkosságról

Új felvételek kerültek elő a Novozánszki Fanni, vagyis VV Fanni gyilkossága kapcsán. A videón az látszik, ahogy a magatehetetlen lányt cipelő gyilkos leparkol autójával leparkol egy udvarban, majd ki akarja nyitni a csomagtartót, de észreveszi a kamerát és inkább elmegy a helyszínről.

Hét évvel hivatalosan is halottá nyilvánították VV Fannit, vagyis Novozánszki Fannit eltűnése után. A felvételek, melyeken csupán az látszik, hogy a gyilkosa ölben viszi a magatehetetlen lányt egy mélygarázsban, bejárták az egész magyar internetet. Hazánkban egyedülálló módon Fanni gyilkosát úgy ítélték el, hogy a holtteste nem került elő.

VV Fanni-gyilkossága kapcsán újabb videófelvétel került elő/Fotó: RTL Klub

Most új felvételek is előkerültek, ezeket eddig nem mutatták be a gyilkossági ügyben. A részleteket Gál Sándor, a BRFK életvédelmi osztályának osztályvezetője a rendőrség podcastjában beszél erről. Ebben elmondja, hogy a Fannit korábban cipelő férfi kocsival áll be egy udvarra. Leparkol, úgy tűnik, hogy ki fogja nyitni a csomagtartót, azonban a biztonsági kamerába néz, egy pillanatra megdermed és aztán elmegy. Néhány perccel később visszatér az autóhoz, mellyel a közeli kukákhoz hajt. Oda, ahova már nem látnak a kamerák.

Az RTL Klubnak Gál Sándor, aki a nyomozást vezeti, elmondta, hogy szerinte miért nem akarta a férfi, hogy a kamera felvegye.

„Nagy valószínűséggel Fanni vérző holtteste volt a csomagtartóban, illetve az a bőrönd, ami Fannié volt. Ezeket a kamera előtt nyilván nem akarta kivenni a csomagtartóból, és ezért kellett kihajtania az udvarról”

- szögezte le Gál Sándor.

Az RTL Klub Fókusz című műsorának birtokába jutott felvételen az is látszik, hogy a kukáktól visszajövet sem nyitja ki a férfi az autó csomagterét. A hátsó ülésről veszi elő a bőröndöket. Nem sokkal később egy overallban és kesztyűben tér vissza. Kocsiba ül és elhajt.

Később ebben a kocsiban találtak perdöntő bizonyítékot a gyilkosságra.

„A Citroenben több helyen találtunk vért. Fanni társasházának mélygarázsában is találtunk vért. Ennek a vérnek a mennyisége, a vérfoltok elhelyezkedése és kiterjedése árulkodó jelek voltak”

- árulta el a nyomozó.

A nyomozás vezetője elmondta mégis honnan tudják, hogy ki volt a gyilkos. Szerinte olyan bizonyítékaik vannak, melyek egyfajta zárt láncolatot alkotnak. A lánc eleje a felvétel a magatehetetlen Fanniról a társasház mélygarázsában, a lánc utolsó része között pedig olyanok szerepelnek, hogy a férfi a telefonjában rákeresett a vízihullákra, és arra, hol van az az ország, ahonnan nincs kiadatás.