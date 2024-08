Egészen megdöbbentő dolgot találtak egy gólya gyomrában – fotó

Azonnali műtéti beavatkozás során 380 gramm gumiszalagot távolítottak el egy fiatal gólyából. Az illegálisan lerakott hulladékok és a lefedetlen szeméttelepek fokozott veszélyt jelentenek az élővilág és az ember számára is

A szakemberek sok mindent találtak már állatokban, de azt állítják: ez talán az egyik legdurvább ilyen esetük. Az elengedett színes léggömbök is hasonló veszélyes hulladékként végzik valahol a természetben. Legyen ez tanulság mindenki számára.

Az esetet a Sóstói Vadvédelmi Központ publikálta a Facebook oldalán. Ezt írták:

Nem gyakran rakunk ki erősebb fotókat, de ez az eset is bizonyítja, hogy a illegálisan lerakott hulladékok és a lefedetlen szeméttelepek fokozott veszélyt jelentenek az élővilág és az ember számára is. Szinte már nincs olyan fészek, ahol ne lenne alapanyag valamilyen hulladék. Sajnos az állatok rengeteg ilyen anyagot meg is esznek, ez pedig a lassú halálukat okozza. Ezt az utódoknak eleségként felszolgálva tovább fokozza a problémát.

Szárról került be ez az idei fiatal fehér gólya. Négy fióka volt a fészekben, mikor már szinte felnőttek, az egyik szülő áramütésben elpusztult (a másik komoly természetvédelmi probléma). Az életben maradt szülő etette őket tovább, de hirtelen két fióka elpusztult. A megmaradtak közül egy fióka kirepült és látszólag jól van, a másik viszont nem tudott visszarepülni a fészekre. Többször befogták szakember segítségével és megpróbálták újra és újra elengedni, mert nem látszott, hogy komoly baja lenne. Két napon keresztül halakat is kapott eleségként, de ezeket folyamatosan kiöklendezte. Nagyon legyengült, így Klébert Antal a Duna-Ipoly Nemzeti Park ( DINPI ) természetvédelmi őre elhozta őt hozzánk.

Időben érkezett a segítség Fotó: Facebook/Sóstói Vadvédelmi Központ

A vizsgálat során a has bal oldalán, a térd mellett két sebet találtunk, az egyik mély, de nem hatolt a hasüregbe. A has nagyra kitelt, kifejezetten tömör tapintású volt. A röntgen kimutatta, hogy a hasüregben igen komoly gondok vannak. Azonnali műtéti beavatkozás során, zúzógyomor metszéssel 380 gramm keskeny gumiszalagot távolítottak el belőle orvosaink. Sokmindent találtunk már állatokban, de ez talán az egyik legdurvább ilyen esetünk. Az elengedett színes léggömbök is hasonló veszélyes hulladékként végzik valahol a természetben. Legyen ez tanulság mindenki számára – tetták hozzá.

Lehet, hogy siklónak vélte. Ez volt a gólya gyomrában Fotó: Facebook/Sóstói Vadvédelmi Központ