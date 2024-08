Bálint Antónia gyermekének apja apasági pert indított – 12 éve nem láthatta a lányát

Bálint Antónia és volt párja, Földesi-Szabó László között apasági per zajlik. A tévésnek és a nála 12 évvel idősebb, egykori rendőr ezredesnek 2007 nyarán született közös gyermeke, ám kapcsolatuk azóta sem zökkenőmentes. Korábban rágalmazási ügyben is szembekerültek a bíróságon, amelyet az ezredes felesége indított és meg is nyert Bálint Antónia ellen.

Most az apaság vélelmének megdöntése miatt indított pert Földesi-Szabó László, aki kétségbe vonja, hogy ő lenne Antónia lányának apja. Az ezredes elmondása szerint 12 éve nem láthatta kislányát, noha bírósági végzés is született a láthatásról – írja a story.hu alapján az index.hu

Ez egy érzékeny téma, és az ügy lezárásáig nem is szerettem volna, ha ez nyilvánosságra kerül. De ha már kiszivárgott, megerősítem: valóban, tavaly ősszel apaság vélelmének megdöntése iránti pert indítottam. Noha szerencsére már nagy a csend körülöttünk, ez nem azt jelenti, hogy minden megoldódott. Én 12 éve nem láthattam a lányomat. Pedig megvolt a végzés a láthatásról. De hiába mentem oda, a kaputelefonba csak annyit kaptam, hogy nem akar kijönni

– nyilatkozta Földesi-Szabó.

Az ezredes elmondta, hogy anyagilag teljesítette apai kötelességeit, de soha nem kapott még egy képet sem a lányáról.

Forrás: Facebook/Bálint Antónia

„Egész egyszerűen oda jutottam mára, hogy magyarázatot akarok kapni erre az évtizede tartó tiltásra, és hogy miért nem láthattam felnőni a lányomat" – tette hozzá Földesi-Szabó, aki külföldön él.