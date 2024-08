Boros Lajosnak teljesen más volt az eredeti neve – Kiderült ki miatt változtatta meg

A nemrég elhunyt rádiósnak, Boros Lajosnak nem is ez volt a neve. Eredetileg Róth Lászlónak hívták és nagyapja miatt változtatta meg. Legelőször 1972-ben használta a Ki mit tud? című műsorban.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt Boros Lajos 77 éves korában, hosszan tartó betegség után hunyt el. Az egykori rádióssal Jó barátja, Baráz Miklós utoljára három hete beszélt telefonon – írja a promotions.hu. A lap szerint akkor még otthon volt. Baráz elmesélte, hogy a rádiós állapotával együtt a kommunikációja is folyamatosan romlott, az utolsó időben már alig tudott bekapcsolódni a beszélgetésekbe.

Boros Lajosnak eredetileg Róth László volt a neve/Fotó: MTI Fotó: Beliczay László

Viszont az is kiderült, hogy Boros Lajosnak valójában nem is Boros Lajos volt a neve, hanem teljesen más néven anyaköyvezték. Ezt a nevet először 1972-ben használta, amikor részt vett a Ki mit tud? című tehetségkutató műsorban. Aztán fel is vette, és azután már így ismerte mindenki. Pedig nem ezt adták neki a születésekor, Boros Lajos igazi neve ugyanis: Róth László volt.

Baráz Miklós úgy tudja, azért vette fel új nevét, mert a nagyapja borász szakember volt. A nagyszülőt olyannyira tisztelte, hogy miatta változtatta meg a nevét. Feltehetően azért erre, mert a borász szakma miatt adta magát a Boros, és feltehetőleg Lajos volt a nagyapja keresztneve.