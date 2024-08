Megszületett Axente Vanessa első gyermeke

Közösségi oldalán jelentette be az örömhírt Axente Vanessa: megszületett az első gyermeke.



Fotó: Instagram/Axente Vanessa

Az Elle felidézi, hazánk egyik legsikeresebb modellje még április elején jelentette be, hogy várandós.

A modell gyakran utazik, ugyanis indiai származású férjével kétlaki életet élnek, és bár Magyarországon is sok időt töltenek, mint fogalmaztak, Ausztráliát is az otthonuknak tekintik.

A lap azt is megemlíti, Axente Vanesszát sokan a Next Top Model Hungary zsűritagjaként ismerték meg, de a 28 éves modell nemzetközi karrierje is figyelemre méltó, ugyanis a legnagyobb divatmárkákkal dolgozik együtt: 2012-ben például ő nyitotta meg a Prada milánói divatbemutatóját, de viselte már a Givenchy, a Dior, Nina Ricci, Louis Vuitton vagy éppen a Miu Miu ruháit is a kifutókon.