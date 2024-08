Válik Jennifer Lopez és Ben Affleck – Lehet, hogy gáz lesz a közös vagyonból?

Most már hivatalosan is eldőlt: válik Jennifer Lopez és Ben Affleck. A két amerikai híresség közel húsz év után jött újból össze, most két évig bírták. A papírokat az énekesnő adta be a bíróságon. A házassági szerződés részleteit viszont elhallgatta.

Hivatalosan is beadta a válókeresetet Jennifer Lopez, válik Ben Afflecktől/Fotó: Robyn BECK / AFP

2022 júliusában házasodott össze. Először Las Vegasban tartották meg a frigyet, aztán egy nagyobb szertartáson Georgiában

A BBC úgy tudja, hogy Jennifer Lopez, aki hivatalosan is megváltoztatta a vezetéknevét Affleckre, válókeresetében nem tüntette fel a házassági szerződésük részleteit. Pedig a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon meg kell osztania olyan információkat, mint jelenlegi bevételeik, kiadásaik, ingatlanjaik vagy adósságaik. A testület 60 napot adott Lopeznek, hogy beadja ezeket az információkat pénzügyeiről.

Lopez korábban háromszor volt házas, Ben Affleck korábban Jennifer Garner férje volt, három gyerekük született.