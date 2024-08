Így van most az agyműtéten átesett Keresztes Ildikó

Egy jóindulatú elváltozás miatt agyműtéten esett át Keresztes Ildikó. Az énekesnőnek egy háromcentis tumort távolítottak el az agyáról még az év elején. Azóta már túlvan egy fellépésen és további tervei vannak.

Túlvan az agyműtéten Keresztes Ildikó és már augusztus 20-án fel is lépett Egerben. Az énekesnőnek az év elején távolítottak el egy háromcentis tumort az agyáról. Az elváltozásról kiderült, hogy jóindulatú, viszont több hónapnyi regenerálódásra volt szüksége – írja a blikk.hu.

Keresztes Ildikónak egy háromcentis tumort távolítottak el az agyáról, már jól van/Fotó: MTI/Lakatos Péter

Februárig folytathatta a pihenést, majd úgy döntött, hogy pár hónappal a beavatkozás után, már ősszel visszatér a színpadra. Az operáció óta augusztus 20-án Egerben lépett először színpadra. Ez nem csak fizikailag, de lelkileg is hatalmas erőpróbát jelentett neki, miközben rengeteg pozitív energiával is feltöltötte.

„A Dobó téren léptem színpadra a Korál együttessel a Balázs Fecó emlékkoncerten több csodálatos zenésztársammal együtt. Egy érzelmi hullámvasút volt, amin átmentem, hiszen Fecó emléke miatt is megrohantak az érzelmek és nyolc hónapnyi kihagyás után is felemelő volt újra színpadon állni. Az első dalnál a torkomat fojtogatta a sírás. Hajnali három órakor értem haza és másnap reggel éreztem, hogy nagyon elfáradtam testileg és lelkileg is”

- mesélte a blikk.hu-nak a Máté Péter-díjas énekesnő, aki a beavatkozás óta sok mindent megváltoztatott az életében. Például rendszeresen eljár az addig csak halogatott szűrővizsgálatokra, megtanulta nem a végletekig elhúzni a számára kellemes dolgokat sem.

„Nemrég a Karib-térségben, Arubán pihentem, ahová már harminc éve hívnak a barátaim, én azonban mindig azt mondtam, hogy nem tudok menni, mert épp dolgozom. A lábadozás épp megfelelő idő volt arra, hogy ezt bepótoljam és hihetetlenül feltöltődve jöttem haza. Amennyire fatalista vagyok a munkában, épp annyira belevetem magam a semmittevésbe is, éppen ezért felejthetetlen utazás volt. De jártam az elmúlt hónapokban többször Spanyolországban és persze Erdélyben is.”

Az énekesnő elárulta, hogy van még bakancslistás úti célja, de azt is megfogadta, hogy a szűrővizsgálatokat sem hanyagolja el, már csak egy hiányzik ezekből idén, ami ősszel lesz. A sportmúltjának köszönhetően nagy életmódváltásokra nem volt szüksége, egyedül a mindennapi mozgásra kell rávennie magát, hogy visszanyerje az állóképességét. Azt is megfogadta, ezentúl sokkal jobban ügyel arra, hogy stresszmentesen éljen, most már könnyebben mond nemet olyan felkérésekre vagy meghívásokra, amelyek nem férnek bele az idejébe vagy nem töltik el pozitív érzéssel.

„A körülöttem lévők szelektálása már régen megtörtént, hisz ahogy az ember bölcsebb, úgy változik a környezete is. Szerencsésnek mondhatom magam, mert sok igaz barát és ember van körülöttem. Talán furcsán hangozhat, de most jobban érzem magam a bőrömben, mint valaha. Pontosan tudom, mi a jó nekem és emellett ki is állok, de jobban odafigyelek magamra is”

– szögezte le Keresztes Ildikó.

Az énekesnő nemrég ünnepelte a 60. születésnapját, a jubileumi koncert viszont a jövő évre tolódik, de emellett számos új projektet is tervez.

„Megtehettem volna, hogy egy évig betegszabadságon vagyok és csak jövő februárban térek vissza a munkához, én azonban úgy éreztem, erre már most készen állok. Izgalmas dolgok állnak előttem, lesz Erdélyben egy régóta esedékes könyvbemutatóm, ősztől nagy örömömre újra játszom a Turay Ida Színház Edit Piafról szóló darabjában, az Égben maradt repülőben, de elvállaltam egy szerepet Tallós Rita Liliom Produkciójánál a Leánybúcsú című darabban is. Hamarosan elkezdem a készülést a jubileumi koncertemre, de a zenekarommal is kezdjük a koncertezést és nemsokára egy televíziós projektem is lesz, amelyről azonban még nem árulhatok el részleteket”

- mondta Keresztes.