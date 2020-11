Hivatalos: a Napenergia a legolcsóbb villamos energia a történelemben

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint hivatalosan is a napenergia a Föld legolcsóbb villamosenergia forrása, legalábbis ott, ahol azt szabályozókkal és olcsó hitelekkel is támogatják.

Fotó: Unsplash

Csökkenő költségek

A szuperolcsó napenergia főképp a kockázatcsökkentő pénzügyi politikának köszönhető, állítja az ügynökség, és alapvetően azokon a helyeken érvényes, ahol az energiapolitika is megújuló-barát és a finanszírozáshoz való hozzáférés is könnyű. A jelentés kihangsúlyozza, hogy a szabályozási politika kulcsfontosságú, a megújuló energiaforrások és más, környezetileg előremutató technológiák fejlesztésének ösztönzésében.

A jelentésből a Carbon Brief (CB) készített összefoglalót: a World Energy Outlook 2020 négy utat kínál 2040-re, a megújuló energiafelhasználás jelentőségének növeléséhez. Az IEA fő forgatókönyve 2040-re 43 százalékkal több napenergia termeléssel számol, mint azt 2018-ban várták, részben annak az új részletes elemzésnek köszönhetően, amely kimutatta, hogy a napenergia már 20-50 százalékkal olcsóbb ma, mint a múltbéli előrejelzések szerint lennie kellene.

Ez a 20-50 százalékkal olcsóbb árat jelző statisztikai becslés egyelőre a napenergia-projekteket építő vállalatok számításain alapul, nem pedig olyan szolgáltatáson, ami a fogyasztók vagy a napenergia-tulajdonosok is megtapasztalnának. Ez mégis hatalmas előrelépés, hiszen az erőművek építésének költségei jelentős részét képezik annak, hogy miért ragadt bele a világ olyan menthetetlenül a szén- és gázerőművek korába.

Az új, lecsökkent tőkeköltséggel, a napenergia megawattonkénti költsége szinte világszerte mindenütt a gáz és a szén hasonló mutatója alá csökkent.

Az idén befejezett, közüzemi napenergiával kapcsolatos projektek esetében a világ legnagyobb piacain (az Egyesült Államokban Európában, Kínában és Indiában) a villamosenergia-termelés átlagos költsége az erőmű élettartama alatt (a villamosenergia kiegyenlített költsége) 35–55 dollár volt megawattóránként. Mindössze négy évvel ezelőtt a napenergia globális átlagos kiegyenlített költsége még 100 dollár volt megawattóránként, egy évtizeddel ezelőtt pedig 300 dollárra rúgott.

Támogató szubvenciók, hitelek, szabályozók

Mi okoz csökkenést a tőkeköltségben? Ez sok mindentől függ, de mivel az emberek és a vállalatok látják az olyan sikeres projekteket, mint Elon Musk dél-ausztráliai napelemfarmja, nő a bizalmuk a befektetésekben. A technológia költsége is csökken, és az olyan szabályozási politikák, mint az adókedvezmények vagy az alacsony finanszírozási költségek, tovább növelik a lendületet.

Az IEA ajánlásai az atomenergiához hasonló előrejelzéseket és számításokat tartalmaznak a megújuló energiaipar számára is. Ezek szerint a napenergiaipar megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy a következő 10 évben robbanásszerű növekedést produkáljon, mert jelenleg az alacsony költségek és a növekvő rendelkezésre állás tekintetében is kedvező a helyzete. Az összes taglalt fejlődési ​​útvonal a megújuló energiaforrások egyfajta keverékét foglalja magában, az atomenergiának, a zsugorodó piacú szén- és gázenergiának. A jövő tehát nem csak a napenergia, de az összes többi megújuló energia, és az atomenergia vonatkozásában is fényesnek tűnik – állítja az IEA.

