Hogy télen se legyen rémálom a ruhaszárítás a lakásban!

A villámgyors ruhaszáradás mindannyiunk álma, különösen télvíz idején. A párásodás ilyenkor komoly problémát okoz, hiszen az időjárás miatt csak a benti szárítás jöhet szóba, és a hidegben szellőztetni is csak mértékkel lehet. Ráadásul míg nyáron akár egy enyhén nyirkos ruhadarabot is magunkra húzhatunk a hőségben, addig télen ez kizárt. Ezen túl nem is igazán esztétikus látvány egy videochat vagy Zoom meetingbe belógó és a nappalit elrondító telepakolt ruhaszárító látványa. Mikor vegyünk tehát szárítógépet, ha nem most? Használjuk ki az ünnepi akciókat!

Sajnos számolnunk kell a szárítógépek elkerülhetetlen hátrányaival: jelentősen megemelik a fogyasztást, és ezzel a kiadásainkat; nem hangtalanul működnek; helyet foglalnak a lakásban. Ezen túl más szempontokat is figyelembe kell vennünk.

Méret: mivel nem egy kenyérpirító méretű gépről beszélünk, vásárlás előtt meg kell terveznünk, hová fog a szárítógép beférni a lakásba. Ha már kinéztük a helyét, mérjük le (nyitott ajtóval is)! Ha elöltöltős mosógépünk van, akkor a szárítógépet helytakarékosan akár ennek tetején is elhelyezhetjük, ilyenkor viszont mindenképp figyeljünk arra, hogy a méretek passzoljanak. A ma kapható készülékek szerencsére már akárhol elhelyezhetők, nem szükséges lég- vagy vízkivezetés, mindössze egy szabad konnektorra lesz szükségünk.

Zajosság: érdemes észben tartani, hogy a kondenzációs készülékek halkabban működnek. De tudnunk kell, hogy teljesen zajtalan sose lesz a gépünk, ezért (is) legjobb, ha nem a hálószobába vagy a pihenősarok mellé tervezzük a helyét. Ha pedig családi házban élünk, előnyös a mosókonyhába beszereltetni a mosógép mellé.

Fogyasztás: az említett hátrányt, miszerint a szárítógép jelentősen megnöveli a fogyasztást, részben kiküszöbölhetik a korszerűbb típusokba beépített takarékossági funkciók, így, ha ez érzékeny pont nálunk, akkor érdemes ilyen típust választanunk. Az ECO (takarékos) funkcióval is ellátott szárítógépek használatával minden alkalommal energiát spórolhatunk.

Kondenzációs vs. hőszivattyús: ha a csendesség és/vagy az olcsóság elsődleges szempont nekünk, akkor érdemes kondenzációs készüléket választani. Ezzel szemben, ha a fogyasztás miatt aggódunk, akkor a hőszivattyús szárítógép lesz számunkra a jó megoldás, amely zajosabb és drágább ugyan, de kevesebbet fogyaszt, ráadásul, miután alacsonyabb hőfokon működik, így jobban kíméli az érzékeny ruháinkat. Ha pedig szűkös helyre kell bepasszíroznunk a gépet, akkor a „2in1”, azaz mosó-szárítógépek jelenthetik a kézenfekvő megoldást.

Töltetsúly: érdemes a mosógépünk méretéhez választani a szárítógépet, hogy a kimosott ruhákat azon nyomban meg tudjuk szárítani. Jó, ha tudjuk: a 8 kg-os szárítógépek már akár egy nagycsalád igényeit is képesek kiszolgálni.

Praktikus funkciók: mindenképp olyan szárítógépet válasszunk, amelyik rendelkezik digitális kijelzővel! A programindítás késleltetése is hasznos funkció, különösen, ha keveset vagyunk otthon napközben. Emellett érdemes kiemelni a dobvilágítást, a gyerekzárat, az állítható szárítási hőmérsékletet és a program végi hangjelzés funkciót is, ezek szintén hasznosak lehetnek, igényeinktől függően.

A legfontosabb az, hogy a számos elérhető, eltérő modell közül azt válasszuk, amelyik a mi igényeinket leginkább kielégíti. Itt például számos elérhető modell közt lehet válogatni!

Az ünnep közeledtével pedig számos termék jó áron is beszerezhető. Sőt az Electrolux gépekhez – ötven mosásra elegendő – ajándék Ariel és Lenor öblítő is jár. Az AEG készülékhez pedig három év ajándék extra garanciát kapunk. A többi márka meg akár 40-50%-kal olcsóbban is megvásárolható.