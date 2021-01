Bemutatkozott a Samsung S21-es termékcsaládja, ezeket tudják az új modellek.

A Samsung a héten mutatta be új modelljeit, a hivatalosan is bemutatkozott Galaxy S21 termékcsalád magasra tette a mércét, azonban az áruk is kellően magas. A töltő és a fülhallgató már kimarad a dobozból.

Ha érdekel mit tudnak a készülékek, és mire kell számítani a Samsungtól 2021-ben, akkor a Nuus a bemutatóval egyidőben publikált videójából megtudhatod.