A pletykák szerint az Apple jelentős változásokat fog eszközölni a MacBook termékcsaládban

Szögletesebbek lehetnek az idei évben érkező MacBook Prók, visszatér a régi töltő, és opcionális lesz a Touch Bar is.

Alig mutatták be az új gépeket elindultak a pletykák, hogy mit mutat be az Apple idén. Az szinte biztos, hogy új MacBook Air és egy 13 colos MacBook Pro a saját M1-es processzorral marad a piacon. De jöhetnek ide új gépek, amit miniLED kijelzővel szerelnek.

Ming-Chi Kuo meglehetősen jó érzékkel nyúl bele a találgatásba, és jóslatai be szoktak jönni. Szerinte 14 és egy 16 colos MacBook Pro is érkezik, amelyek dizájnját jelentősen átalakította a cég. Jöhet a szögletes dizájn, ami az iPhone 12 és az iPad Pro modellek kialakítását látva alapvetően nem egy nagy meglepetés.

Azonban az Apple visszahozhatja a MagSafe csatlakozót is, amelyet mindenki nagyon vár, hiszen a most használt csatlakozó ugyan kompatibilitását tekintve jobb, de a régi felhasználók nem akarják elengedni a régi megoldást. Sokan hiányolták a portokat is, így lehet hogy nem csak 2 vagy éppen 4 darab USB-C lesz az új gépeken.

Kuo szerint ismét opcionális lesz a Touch Bar a klaviatúra felső sora helyett és, visszajönnek a funkcióbillentyűk, mint 2017-ig.