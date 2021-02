Bemutatta a Suzuki az új Hayabusát

A Suzuki Hayabusa egy ikon, talán az egyik legnagyobb ikonja annak a dicső korszaknak, amikor a japán gyártók a végsebességet hajhászva licitáltak egymásra – a Hayabusa volt az első szériamotor, mely képes volt átlépni a 300 km/órát.

22 évvel az első Hayabusa után megérkezett a harmadik generáció, melyet végtelen pletyka előzött meg, turbótól kezdve 1440-es blokkig minden szóba került, aztán ahogyan közeledett a bemutató, úgy lett egyre kisebb az a rengeteg elvárás. Aztán, hirtelen minden kiderült:

A blokk lökettérfogata megegyezik az előző generációval, és az alumínium váz is változatlan maradt, csak a segédvázat lett más. A 1340 köbcenti 190 lóerő és 150 Nm. 6,8 másodperc kell a 0-200-hoz, a 0-100-hoz pedig 3,2 is elég. A végsebességet 299 km/h-ra limitálták.

A gyár most is az egyensúlyra törekedett és ez hozta meg nekik a 2020-as MotoGP világbajnoki címet is.

A blokkban lényegében minden új, és a képeken először mindenki felvonta a szemöldökét, hiszen annak ellenére, hogy a kipufogórendszer hatalmas, mégis könnyebb, mint az előző.

Az új üléssel és az új idomokkal és a KYB futóművével látható az, hogy elsősorban utcára hangolták. A fékekben sem volt spórolás, hiszen Brembo Stylema nyergek kerülnek 320-as tárcsákkal, ABS-szel. 2021-nek megfelelően van üzemmódkapcsoló három előre programozott és három szabadon konfiguráljható móddal, és szinte minden állítható. Elég csak a műszerfalra nézni, van itt technika bőven.

Az új Busa sok időt töltött a szélcsatornában, hogy jó legyen az alaktényezője és nagy tempónál is stabil legyen. Ez az előző generációnál is remek volt, azért lehetett az, hogy annak ellenére, hogy egy rettenetesen gyors motor volt, mégis túrák alatt eléggé kezes tudott lenni.

Mindenesetre, jó az, hogy a gyár nem engedte el ezt a legendás darabot, és ugyan egy kicsit nagyobb nyerst erőt vizionált mindenki, szinte biztosak lehetünk abban, hogy vinni fogják.