Új projektbe száll be a NASA

A NASA azt szeretné, ha 2035-ben már szolgálatba állnának az utasokat szállító elektromos repülőgépek írja a HVG.

Az elmúlt években egyre több helyről lehetett hallani arról, hogy zajlik az elektromos repülőgépek fejlesztése. Az AirBus a tervek szerint 2035-ben már utasokat is szállítana velük, a magniX gépe pedig 2020 nyarán egy szép rekordot állított fel.



Mindennek kifejezetten örülhetünk, a légi közlekedés ugyanis jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásáért felelő. Ha sikerülne kizöldíteni az iparágat, az komoly hatással lehetne a globális felmelegedés elleni küzdelemre is.

Ehhez járulhat hozzá a jövőben a NASA. Az amerikai űrügynökség már eddig is dolgozott elektromos repülőgépeken – ennek eredménye például a fenti képen is látható X-57 Maxwell kísérleti modell –, most pedig bejelentette:

hogy a jövőben aktívan segíteni fogja az iparágat az ilyen légi járművek kifejlesztésében. Ennek értelmében a tervezésből és a modellezésből is kivenné a részét a szervezet.

Mindezek mellett arra is lehetőséget biztosít a szervezet, hogy a már meglévő technológiákból földi és légi bemutatót tartsanak a fejlesztők. Erre az érintettek április 20-ig jelentkezhetnek.

Eközben egy másik vonalon is folynak a fejlesztések, hogy a légi közlekedés kizöldüljön. A Boeing nemrég bejelentette, 2030-ra minden egyes gépét olyan üzemanyaggal reptetné, ami növényi olajból, állati zsírból és agrárhulladékból származna.

