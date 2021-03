Élő adásban leszállás után ismét felrobbant Musk Mars-űrhajója – videó

Sikerült függőlegesen leszállnia szerdán a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Mars-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának, de a landolás után nyolc perccel felrobbant, akárcsak a korábbi két prototípus a leszállás pillanatában.

Fotó: MTI/AP/The Brownsville Herald/Miguel Roberts, archív

Elon Musk vállalata élőben közvetítette a Youtube-n a harmadszor is kudarcba fulladt kísérletet – írja a 444.hu.

A marsi utazásra tervezett hatalmas, Starship SN10-es űrhajó helyi idő szerint szerda este startolt a Mexikói-öböl partján lévő texasi Boca Chica melletti indítóállásról, mintegy tíz kilométeres magasságba emelkedett, majd néhány percig vízszintes helyzetben ereszkedett, és függőleges helyzetbe fordulva landolt az indítóálláson.

Amikor a földhöz közeledett, lehetett látni, amint lángok csapnak fel az űrhajó oldalán, lent, közvetlenül a hajtóműveknél. Az űrhajó ennek ellenére rendben földet ért, és már nyolc perce állt az indítóálláson – az automata tűzoltórendszer locsolta a vizet az égő hajórészre –, amikor hatalmas robbanás történt, amely golyóként röpítette a levegőbe a monstrumot.

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.

️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe