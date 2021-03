Durván szárnyal az e-kereskedelem az elektro-IT piacon

Sikertörténetet ír a hazai e-kereskedelem az elektro-IT piacon; míg általánosságban az onlinepiac a teljes kiskereskedelem 8-9%-át adja, addig az elektro-IT vonalon ez bőven 30% felett lehet. Vagyis 10-ből 3 kütyüt online vásárlunk. Legalább hármat…

E-kereskedelmi szakértők szerint a most megszellőztetett adatok jelentős részben a koronavírus-járvány hatásainak tudhatók be. Járványhelyzet nélkül az online vásárlások részesedése még ma is 6% körül mozogna, de nem kérdés, a vásárlói szokások megváltoztak.

Fotó: Pixabay.com

De mégis mi történik az elektro-IT vonalon? Nem kérdés, a kockák komfortosabban érzik magukat az online térben, mint a plázákban. A szociális attitűdök kétségkívül meghatározók, de más is van a dologban; az online vásárolt termékeket indoklás nélkül visszaküldhetjük 14 napon belül. Lássuk be, ez a törvényi szabályozás igencsak jól jön, különösen abban az esetben, ha impulzusvásárlók vagyunk.

Nehéz lenne letagadni, hogy az elektro-IT vonal a hagyományos e-kereskedelem egyik legfőbb területe. Magyarországon az Extreme Digital vált elsőként domináns szereplővé, majd jöttek a többiek; a MediaMarkt, az eMAG, az Alza és a többiek. A fejnehéz hazai e-kereskedelem legnagyobb szereplői egymásnak estek, és hol tudták leginkább egymás fejét verni a falba? Bizony, az elektro-IT piacon!

Míg a legtöbb kereskedelmi terület esetében továbbra is marginálisnak számít az online láb, az elektro-IT piac belátható időn belül a webáruházak martaléka lehet. Legalábbis billenhet a mérleg nyelve és az online eladások aránya átlépheti az 50%-ot.

A koronavírus járvány persze alaposan felpörgette az online boltok forgalmát, hiszen sokkal biztonságosabb ajtót nyitni a futárnak vagy leszaladni a sarokra a csomagautomatához, mint plázázni. Érdekesség, hogy az emberi viselkedéssel foglalkozó marketingesek szerint 30-60 nap után rögzülnek a vásárlói szokások, vagyis ezt követően már nem térünk vissza a korábbi gyakorlathoz. De mit jelent ez ránk nézve?

Noha a kereskedelemben megfigyelhetők hirtelen jött és gyorsan lecsengő változások – ilyen volt a pandémia elején a kenyérsütők és a játékkonzolok vásárlása vagy az utolsó kormányzati szigorítás előtt az ffp2-es maszkok iránti vásárlási láz –, a tényleges trendváltozások jellemzően lassúak és fokozatosak. Jelenleg azt látjuk, hogy az elektro-IT érdeklődéssel rendelkező perszónák egyre több nem-kütyüt vásárolnak másod-termékként; monitor mellé gamer széket, SSD mellé kutyakaját, kávéfőző mellé hajsampont…

Nincs már messze az idő, amikor máshogyan gondolunk a vásárlásra, és mindent online veszünk meg, amire nincs azonnal szükségünk.