Több mint félmilliárd Facebook-felhasználó adatai szivárogtak ki, hacker-oldalon tűntek fel

Egy korábbi biztonsági résen keresztül nyúlták le az adatokat, magyar felhasználókat is érinthet az ügy.

A Business Insider nyomán a hvg.hu arról számolt be, hogy 533 millió Facebook-felhasználó privát adata vált elérhetővé egy hacker-fórumon, a kikerült adatok között telefonszámok, teljes nevek, születési dátumok, email-címek, illetve lakóhelyre vonatkozó információk is megtalálhatóak.

A cikk szerint a jelenség 106 ország facebookozóját érinti, a probléma pedig azért jelentős, mert szinte bárki által hozzáférhető a fórum. A Business Insider nyomozása szerint az adatok valódiak, az eddig beazonosított adatok 32 millió amerikai , 11 millió brit és 6 millió indiai felhasználóhoz köthetők, de a lista nem teljes.

A hvg.hu szerint gyelőre nem tudni, hogy a két dolognak köze van-e egymáshoz, de több olvasójuk is jelezte – illetve a lap is személyes ismerősi körből úgy értesült, hogy az utóbbi órákban több magyar felhasználónak is zárolta a fiókját a Facebook.

A közösségi oldalt üzemeltető cég azt közölte a Business Insiderrel, hogy az adatokat egy 2019-es biztonsági résen keresztül szedték ki az oldalból. Ugyanez a probléma volt felelős egy januári esetért is, akkor 500 millió felhasználó adatai kerültek ki a nyilvános térbe, az adatokat Telegramon egy csevegőbot segítségével próbálták meg értékesíteni.

