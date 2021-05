Itt az újabb hiba: Bejelentették, hogy letölthető, de nem igazán működik a védettséget igazoló applikáció – Erre mi lesz a magyarázat?

Ma elstartolt a védettséget igazoló mobilos alkalmazás, csak épp nem jól működik, legalábbis vannak bökkenők. Van, akit már regisztrálni sem enged az EESZT-applikáció. Az EESZT rendszere többször is összeomlott az utóbbi hetekben, az állami szervek ilyenkor általában túlterheléses támadásra hivatkoznak.

Péntek reggel óta nem működik az előző este megjelent alkalmazás

Csütörtök óta letölthető a védettséget igazoló applikáció, ami egyelőre nem működik, a hibát a 444 több olvasója is jelezte. Azoknak, akik tudtak regisztrálni, az oldal most egy hibaüzenetet mutat azzal a szöveggel, hogy

az EESZT portálja jelenleg korlátozottan érhető el

„A letöltés többé-kevésbé rendben ment, a regisztrációt többször újra keltett kezdeni, mert hibás adatokra hivatkozva nem fogadta el a beírt adatokat. Regisztráció törlés, és újraregisztrálás után már működik, indul az app, de a PIN-kód megadása után, az átirányított oldal, a mobil-if.eeszt.gov.hu nem tölt be, az »oldal nem működik« üzenet látható. Szóval vagy még nincs kész, vagy én is terheléses támadó vagyok” – írta a 444-nek egyik olvasója a hibáról.

Elvileg így működik majd az app

Azt, hogy jön a védettségi az, a csütörtöki kormányinfón jelentették be. Az alkalmazást amúgy a Google Playben és az App Store-ban is meg lehet már találni. A mobiltelefonos applikációval lehet majd igazolni a védettségi oltás beadatását: az alkalmazás az oltott nevét, az érintett taj-számát, az oltás idejét, a fertőzéssel szembeni védettség tényét, vagy annak a hiányát is megjeleníti – írta meg korábban a Telex. Az első használat előtt az EESZT-ben regisztrálni kell, hat jegyű PIN-kódot kell megadni, az appba pedig majd ezt a PIN-kódot kell beírni, hogy látszódjanak az adatok. A Telex is arról ír, hogy a regisztrációs folyamat könnyen az utunkat állhatja, nem is csak azért, mert nem mindig jelenik meg az új regisztráció feliratú gomb az EESZT-ben, hanem például azért is, mert van, aki hiába regisztrál, megtörténhet, hogy a PIN-kód beírásánál az alkalmazás figyelmezteti arra, hogy regisztráljon.

Emellett pedig olyanok is vannak, akik le sem tudják tölteni az alkalmazást.

Többen jelezték már a Telexnek is, hogy Androidon azzal szembesültek, hogy

az alkalmazás nem kompatibilis az eszközükkel, vagy hogy az országukban nem elérhető.

A Telex azt írja, hogy az új applikáció csütörtök este, amikor közvetlenül a publikálása után még működött, akkor nem külső oldalt töltött be, hanem az appon belüli igazolást az oltásról.

Az EESZT rendszere többször is összeomlott az utóbbi hetekben, az állami szervek ilyenkor általában túlterheléses támadásra hivatkoznak. A rendőrség a napokban megerősítette, hogy a Pfizer-káosz napján tényleg támadás érte az oldalt.

