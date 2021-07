Lassú élet, lassulás

Fontos, hogy az életünk ne csak egy rohanás legyen. Még ha nagyon sokat dolgozunk is, ellátunk valakit (idős szülőt, rokont, gyereket stb.) vagy más folyamatos elfoglaltságunk is legyen, fontos, hogy reflektáljunk az eltöltött napjainkra, időnkre. Naponta megállni és kiélvezni az időt pl. 20 percig nagyon jó kezdet lehet. Ez a húsz perc nagyon sok idővel hosszabbíthatja meg a napjainkat, legalábbis Bye-bye Covid, helló szorongás! Mit tehetünk ellene? (x)

A Covid-19 világjárvány úgy tűnik, semmit nem oldott meg (talán itt Magyarországon egy dolgot: azt, hogy végre nem kell bemenni a háziorvoshoz, ha egy receptre van szükségünk). Bár 2020 tavaszán egy ideig a forgalom olyannyira leállt, hogy Miskolc környékéről látni lehetett a Tátra hegységeit, hosszú távon ez sem tűnt elégnek.

És ahogy lekerül a maszk és az óvatosság a terítékről, sokaknál a „régi szorongások” újra visszatérnek. Hiszen az élet semmivel sem könnyebb, mint volt másfél éve és a problémák, amik eltűntek egy időre, ismét előjönnek, sokszor erősebben, mint valaha. A szorongás pedig velük jár. Nézzünk néhány ajánlást arra nézve, hogy mit is tehetünk.

Néha igenis nemet kell mondani!

Nem könnyű megtalálni a határt aközött, hogy mikor kell nemet és mikor kell igent mondani. Aki túl sokszor mond nemet, rengeteg mindenből kimarad (napjaink egyik mentális nehézsége a FOMO / fear of missing out, vagyis a félelem attól, hogy lemaradunk vagy kimaradunk), amelyet a szociális média és a globalizált világ különösen felerősít.

Azonban ebből nem az következik, hogy soha nem kell nemet mondani. Egy egyszerű gondolat jól szemlélteti, hogy miről is van szó: „Akkor maradunk le az életről, ha egy értesítést sem tudunk figyelmen kívül hagyni”.

A negatív, szorongást keltő tevékenységek elhagyása a stressz- és szorongás szintünket is csökkenteni fogja, rövid és hosszabb távon is.

CBD

A CBD kapszula és olaj formájában is kapható. Bár a cannabis sativa (kender) növényből származik, nem azonos a THC-vel. Míg a THC pszichotróp és illegális Magyarországon, a CBD nemcsak hazánkban legális, hanem jelenleg az EU összes országában is. A CBD (vagy a hosszabb, kannabidiol [cannabidiol]) nevet nem ismeri mindenki. Azonban nem véletlen, hogy Zacher Gábor, Magyarország legismertebb toxikológusa (ha nem orvosa) már 2015 őszén azt nyilatkozta, ez napjaink csodaszere. A https://www.cbdcibdol.hu/ oldalon rengeteg információt lehet találni a szerről, de röviden legyen elég az róla, hogy sokaknak használ stresszoldóként, fájdalomcsillapítóként, antioxidánsként is.

Tudatos jelenlét – mindfulness

Könnyű bent ragadni a mindennapok rutinjában, negatív kommentek, hírek (főleg a világjárvány kezdete óta), problémák és problémakörök között. A mindfulness hosszabb távon egészen megváltoztathatja az életünket, mivel a gondolkodásunk legvégül nemcsak a külvilág eseményeire reagál, hanem arra, hogy azok hogyan is jutnak be a mi elménkbe.

Marketing tartalom