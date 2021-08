Itt az Apple legújabb fejlesztése – a pedofilokat lebuktató eszköz

Ezek szerint a cég hamarosan egy olyan eszközt fog bejelenteni, amely képes beazonosítani a gyerekbántalmazást ábrázoló fényképeket az iPhone-okon – írja a HVG.



Kép:Pixabay

Az AppleInsider azt írja, a cupertinói cég korábban több olyan alkalmazást is eltávolított az App Store-ból, ami szerinte a gyermekpornográfiával hozható összefüggésbe, most pedig ennél is tovább lépne a vállalat. A technológia segítségével a fotók hash-elésével (vagyis az adatainak kivonatolásával) az iPhone azonosítani tudja, ha egy fotón például egy gyermek szexuális kizsákmányolása látható. Az Apple egyelőre nem erősítette meg az értesülést.

Az Apple a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni a gyerekek védelmének

– legalábbis ezt állítja több, névtelen forrásra hivatkozva Matthew Green kiberbiztonsági szakértő.

Ahogy a szakember fogalmaz:

ez lehetőséget adna arra is, hogy a titkosított üzenetküldőkkel folytatott csevegésekbe is bele lehessen nézni.

Mindez természetesen hatékony eszköz lehetne a hatóság kezében a gyermekpornográfia és a pedofilok visszaszorítására, ám könnyen vissza lehet élni egy ilyen eszközzel.

Forrás: HVG

Címlapkép: Pixabay