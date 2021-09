"Hallod ha rád csapják a telefont" – teszteltük az egyeduralkodó a Galaxy Z Flip3-at

Ismét eljött a hajtogatós mobilok ideje? A Samsung jövőképe szerint igen, és most ott faragtak, ahol a leginkább kellett: az árban!

Hatalmas trend volt az összehajtható telefon a kétezres években, és legyünk őszinték sokan a mai napig visszasírjuk ezeket a mobilokat. Illetve azt se felejtsük el, hogy van olyan gyártó, aki a mai napig ennek köszönheti a sikerét. Persze, ahogy teltek múltak az évek, változtak a trendek, és az egyedi kinézetű telefonok a felejtés ködös múltjába vesztek.

Óriási szenzáció volt, amikor néhány gyártó hajlítható, majd összecsukható kijelzőt szerelt mobiltelefonjába, ezek persze nem voltak életképes alternatívák, csak meg akarták mutatni azt, hogy:

mi ilyet is tudunk.

Van-e értelme összecsukható okostelefont gyártani? A piaci igények szerint igen, de a Samsung úttörő módon egyeduralkodóvá vált a piacon, és ez a trend nem áll meg, hiszen a Fold már a harmadik modellnél jár, ám a múlt évben általunk is tesztelt Flip is elérkezett a (második) harmadik generációhoz. Olyan hibákat orvosoltak, amelyeket meg kellett lépni, nem csak egy ráncfelvarrás, hanem inkább úgy mondanám az előző volt a béta, ez meg egy tényleg a hétköznapokban is jól használható darab.

Külső

Az első modell nem okozott nálam akkora sikert, és azt sem mondtam, hogy jó most dobom a jól bevált iPhone csúcstelefont, és erre váltok. Béna volt a kamera, az előlapi kijelző se jött be, a hajtásvonal érdekessé tette a készüléket, és az egész inkább volt egy cukiskodó női készülék, mintsem egy olyan eszköz, amely megkönnyítené a mindennapos munkámat, és azt érezném, hogy jó helyre szórtam el a százezreket.

Amikor meghozta a futár, és a Galaxy Z Flip3-at először kézbe vettem, a névadás volt kicsit homályos, de úgy tűnik akkor az 5G modell lett a kettes, ez pedig a hármas. Na de lépjünk is túl ezen, hiszen kellemes csalódás ért: az apró, szinte négyszögletes készülék roppant masszív eszköz benyomását keltette. Persze az, hogy az ujjlenyomatokat gyűjti (talán jobban mint egy komplett rendőrségi helyszínelő osztag) a legnagyobb hátránya.

A zöld színnel elfogult vagyok, nem a Fradi miatt, hanem mert a British Racing-green az egyik legszebb szín a világon (szerintem). Az a lépés, hogy az elődjénél nagyobb, 1,9 colos, 260×512 pixeles kijelző is nagyon jó előrelépés. Több oka van, de a Widget-kezelés egy használható, és a mindennapok során is hasznos megoldás.

A legnagyobb fejlődés egyértelműen az anyaghasználat, hiszen a mechanika is robosztusabb lett, a gyártó állítása szerint legalább 200 ezer hajtásig gond sem lesz vele, és az az igazság, hogy ki-behajtásnál ez a masszivitás érződik is, kicsit olyan, mintha egy blokk lenne az egész. Azonban egyetlen mozdulattal nem lehet vagányosan kicsapni. Ez lehet előny és hátrány is, majd az idő eldönti.

Belső

Okostelefonnak meglepően keskeny és vékony cserébe hosszú. A kijelzők terén a gyártó mindig magasra tette a lécet, és ez itt nincs másképp, hiszen a 120 Hz-es AMOLED 6,7 colos panel 1080×2640 pixel megjelenítésére képes. Van HDR10+ támogatás a kávák pedig nem sokkal vastagabbak egy átlagos telefonénál, a fényerő pedig bőven rendben van. Jól látszik, hogy kinyitva hol a zsanér, itt ugyanis megmarad egy kereszt irányú csík. Zavaró, és érezhető. Nem mondom, hogy nem megszokható, de azt igen, hogy tényleg látható, és érezhető.

A Z Flip3-ba természetesen felsőkategóriás belső került, méghozzá egy Snapdragon 888 és persze 8 GB RAM. A tárhely nem bővíthető 128 vagy 256 GB. Ezen felül mindet tud, amit 2021-ben tudnia kell egy csúcstelefonnak. Ezekkel a részletekkel nem is untatnék senkit, hiszen akit ez érdekel, az a gyártói oldalon mindent el tud olvasni, de az még fontos, hogy a szenzorok között az arcfelismerés és az oldalsó ujjlenyomat-olvasó is megtalálható.

Persze a kamera nem az aktuális csúcs, inkább ebben a ligában “csak” átlagosnak tekinthető. A fedlapon lévő főkamera és az ultraszéles látószögű kamera egyaránt 12 MP-es, de ott van még a belső szelfikamera is. Bár mivel a külső kijelző használható méretű, egyszerűbb azt használni erre a célra, mint a belső kamerát. A képek jó minőségben készülnek el, de a videós képességekkel már nem voltam ennyire elégedett. Hiszen annak ellenére, hogy elvileg 4K-ban és 60 fpssel rögzíthetünk a főkamerával, ami rendben is van, de hiába kapott optikai stabilizálást, mozgás közben ez nem annyira észrevehető. 4K 30 fpsre váltva már van ultraszéles mód is.

Nem elégedetlen vagyok, csupán csalódott. A 4K 60fps persze nem mindenki számára fontos, aki a social-media platformokra akar tartalmat gyártani az bőven elégett lesz a kamerás és fotós képességgel, de már a Fold 3-nál látható az, hogy tud a Samsung olyan képstabilizálást, ami szinte hiba nélkül, tökéletesen működik.

A töltést és akkumulátor a gyenge pont. Talán a leggyengébb. Én a magam részéről a telefont munkaeszköznek tartom, ezen jegyzetelek, ezzel fotózok, és nézem az e-maileket, illetve a munkám 20-30%-át is a telefonomon végzem, a 3300 mAh-s akkumulátorral én nem tudtam a napot végig csinálni, este már töltőre kellett dugni. A 15 wattos “gyors” töltés nagyon karcsú, ahogy a 9 wattos Qi-töltés is. Hiszen ha nem bír ki egy napot aktív használat mellett, az nem lenne baj, abban az esetben, ha 20 perc alatt bele tudok annyit pumpálni, hogy utána tovább tudjam használni. Itt sajnos ez nincs meg.

Szoftver

A különleges formátum miatt fontos, hogyan képesek a mérnökök összehangolni a One UI-t a Z Flip3-al, ugyanis felismeri, ha 90 fokban nyitjuk csak ki telefonunkat, így a kamera app, a YouTube vagy bármi más program teljesen másképp jelenik meg a telefonon. Persze a programok röccenés nélkül futnak, de ez nem is lehet kérdés. Az viszont igen, hogy miért maradt ki a DeX támogatás, pedig minden adott lenne hozzá.

Összefoglalva

Nagyon szexi Z Flip3 – akárcsak elődei is. A többféle szín és a nagyobb előlapi kijelző mind vonzó, ám a 400 ezer forintos indulóár magasnak mondható. Még akkor is, ha tudom azt, hogy a csúcs liga 1000 euró felett kezd. Persze a készülék masszív, az alumínium és a Gorilla Glass Victus dob annyit, hogy azt érezzük prémium eszköz van a kezünkben. A belső kijelzőjén ott a csík, de ameddig nincs jobb megoldás erre, addig ott is lesz. A vízállóság pedig határozottan jó pont, hiszen ne legyen már az, ha jobban megázok, tönkremegy a közel fél milliós csúcskészülékem.

A Z Flip3 jól mutatja, jó úton ár a Samsung, de akadnak még hiányosságok. Vagyis az ár tekintetében, hiszen itt nehezen lehet már kompromisszumot kötni, ám ha ezen túl tudunk lendülni, akkor

egy friss, egyedi, és izgalmas telefont kaptunk, ahol sem az anyagminőségre, sem a gyorsaságra, sem semmire nem lehet panasza azoknak a felhasználóknak, akik nem akarnak DeX-t vagy esetleg rezzenéstelen 4K 60fps videót felvenni.

A személyes kedvencem a modellek közül egyértelműen a Fold 3, mely szintén nálunk van teszten, hamarosan azt is megmutatjuk nektek.