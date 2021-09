Történelmi pillanat: turistaűrhajót lőttek fel, négy civil repül a Föld körül

A SpaceX Dragon automatizált űrkapszuláját négy civil utasával egy Falcon 9-es hordozórakétával helyi idő szerint szerdán délután indították útnak a floridai Kennedy űrrepülőtérről.

Fotó: MTI/AP/Chris O'Meara

Az Inspiration4 címet kapó, háromnapos út történelmi jelentőségét nemcsak az űrturizmus gyakorlati beindulása adja, hanem az is, hogy a Dragon űrkapszulának csak fizető utasai vannak – írja a Telex.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg