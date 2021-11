December elején nyit az első magyar kriptotőzsde

Az áttörés éve lett 2021 a hazai kriptopiac világában. Az idei esztendőben egymástól függetlenül fél tucat kriptopénz, úgynevezett token elindulásáról döntöttek magyar szereplők. A szerencsés esetben már néhány hónap alatt akár 300-400 százalékos haszonnal kecsegtető virtuális pénz a befektetők fantáziáját is megmozgatta. A legalább százezer főre becsülhető magyar kriptopénz-tulajdonosi kör a hírek szerint nemcsak a világhírű bitcoinból és ethereumból vásárolt be előszeretettel, hanem szívesen költött a magyar fejlesztői csapattal, honlappal rendelkező kriptopénzekre is. Ennek a trendnek egy új, meghatározó állomása lehet, hogy december elején elérhetővé válik az első magyar iparági börze, a New Change Kriptotőzsde.

Raliznak a kriptovaluták, a bitcoin túlnőtte a Teslát

Soha nem látott népszerűségre tettek szert a kriptovaluták idén. A kriptopénzek együttes piaci kapitalizációja novemberre megközelítette a 3 ezer milliárd dollárt. Összehasonlításul, ez körülbelül az Egyesült Királyság gazdaságának a méretével megegyező összeg. A bitcoin darabonkénti értéke meghaladta már a 60 ezer dollárt is, ami azt jelentette, hogy nagyobb értéket képvisel, mint a villanyautók sztárjának számító Tesla. A virtuális pénzekre irányuló reflektorból a magyar kezdeményezésekre is jutott fény – mondja Rostás Sándor, a New Chance Coin (NCE) alapítója. A 100 százalékban hazai cég két magyar kripto-fizetőeszközt is megjelentetett. Elsőként július 17-én az NCE nevű tokent, majd nem sokkal később a WNCE nevű tokent is piacra dobta azzal a nem titkolt céllal, hogy a magyar befektetőket is megnyerje magának. „Mind a két token kezdettől fogva népszerű a holderek, azaz a vásárlók körében. Az indulást követően hamar elértük a több millió dolláros MarketCapot, ami gyakorlatilag a befektetés aktuális értékét jelöli” – mondja Sándor, hozzátéve: kezdetben volt olyan szemfüles befektetőjük, aki 20 ezer forintból képes volt 3 millió forintos haszon realizálására.

Határtalan befektetés lehet a magyar kriptopénz

A magyar tokenek iránti érdeklődést jól példázza az is, hogy a kriptopénzekre jellemző volatilitás dacára is népszerű az NCE és a WNCE az online térben. A budapesti alapítású pénzek aktuális helyzetét több tízezren követi világszerte. A New Chance csoport tokenjeit egyébként a világ egyik legnagyobb kripto-adatbázisa, a Coinmarketcap (CMC) is listázta, de a projekt 1 hónapon belül megjelent a p2pb2b.io és a coinsbit.io kriptotőzsdéken is. „A kriptopénzeknek nem csak a funkciója, de a kereskedelme is eltér a hagyományos részvényekétől. Ez azt jelenti, hogy egyszerre, egy időben több tőzsdén adják-veszik az adott tokeneket” – érzékelteti Bali János, a cég műszaki igazgatója. A szakember szerint a virtuális pénzek világában fontos tudni azt is, hogy bárki dönthet úgy, hogy a kriptopénzek kereskedésével kezd foglalkozni.

Jön az első magyar kriptotőzsde!

December eleje egy újabb mérföldkő lesz a hazai kriptovilágban. A magyar alapítású New Change Kriptotőzsde ekkor indul el. A börzén a New Chance tokenje mellett természetesen más tokenek, például a bitcoin megvásárlására is lehetőség nyílik itt, ráadásul az iparági átlagnál jóval kedvezőbb járulékos költségekkel. „Az első magyar kriptotőzsde nemcsak azért vonzó ajánlat, mert magyarul is elérhető minden információ hozzá, hanem azért is, mert nagyon kedvező tarifákat kínál” – jegyzi meg Rostás Sándor. Mint mondja: a kereskedési összeg náluk a befektetés 0,095%-a lesz, ami tizedakkora díj, mint amit a világ egyik legnagyobb platformja, a Binance kér el ugyanazért a munkáért. A Rostás Sándor vezette csapat ráadásul a forgalom egy részét az úgynevezett staible coin formájában visszaosztja a WNCE-tokent vásárló és ezáltal részvényessé váló befektetőknek, akik a profitot a tervek szerint 2022-ben már a saját bankkártyájukról is elkölthetik.

Forrás és fotó: New Change Kriptotőzsde