Az meg hogy lehet?! Hiába csökkent a kibocsátás, a globális felmelegedés folytatódik

Napi számítógépes tevékenységünkkel nagy mértékben hozzájárulunk a karbonkibocsátáshoz.

Az adatfeldolgozáshoz rengeteg elektromosságra van szükség, az elektromosság előállításának pedig jelentős az ökológiai lábnyoma. Az informatika és a környezetvédelem látszólag összeegyeztethetetlen fogalmak, azonban megfelelő tudatossággal nagyon sokat tehetünk egyéni szinten is a fenntartható jövőért. 2020-ban sosem látott mértékben, globálisan közel 7%-kal csökkent a szén-dioxid kibocsátás az előző évhez képest, azonban a légköri koncentrációja továbbra is rekordokat döntöget és a növekedésének mértéke is csak kis mértékben lassult. CO2 kibocsátás ismét elérte a Covidot megelőző szintet. A digitális technológia mintegy 4%-ban járul hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, az internet pedig évente 1,6 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátásáért felel.

Fotó: Furbify

Tóth Péterrel, a Furbify szakértőjével összegyűjtöttük, hogy némi odafigyeléssel mit tehetünk hétköznapi szinten a digitális lábnyomunk csökkentése érdekében.

1. Válasszunk minőségi elektronikai eszközöket, így nagyobb élettartamra számíthatunk. Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy kizárólag az ár alapján hozzuk meg a döntést, ugyanis az nincs mindig arányban a termék minőségével vagy teljesítményével.

2. Ha nem használjuk a laptopot, akkor kapcsoljuk ki teljesen!

3. Ne vegyünk feleslegesén új eszközöket, mert a trend ezt diktálja. Az újrahasznosított szó sokak számára még mindig negatív hangzással bír és silány állapotú termékekre asszociálnak. A valóságban a felújított laptopok és a vadiújak között nem lehet különbséget tenni. Ma már rengeteg olyan laptopot lehet megvásárolni az eredeti ár töredékéért, ami akár egy évtizedig is teljes mértékben használható lesz. A Furbify felújított gépei többnyire nyugat-európai bankok és nagyvállalatok 1-3 évet használt, hibátlan állapotú business class gépei, amelyeket lecserélnek vadonatújakra a lízingcégnél, azonban tökéletesen alkalmasak munkára és magáncélokra egyaránt. Fontos kiemelni, hogy a felújított számítógépek és laptopok iránt való kereslet nagy mértékben támogatja a fenntartható jövőért folytatott harcot. Minél népszerűbbek a felújított termékek, annál inkább csökkentjük az új számítógépek legyártása iránti igényt és ezzel csökkentjük a természeti erőforrások kiapadásának tempóját is.

4. Ha mégis új mellett tettük le a voksunkat, gondoskodjunk róla, hogy a régi újra használatba kerülhessen, amennyiben még működik: ajándékozzuk el vagy ajánljuk fel karitatív célokra.

5. Karbantartással növeljük az eszköz élettartamát.

6. Ha valami elromlik, nem jelenti azt, hogy ki is kell dobnunk. Javítsuk, javíttassuk meg, turbózzuk fel, ezzel is teszünk a környezetünkért és jelentős pénzt is megtakaríthatunk.

7. Ami az energiaspórolást illeti, az a mítosz megdőlt, hogy a képernyővédővel áramot lehet megtakarítani, amely valószínűleg az angol „screensaver” szó félreértelmezéséből fakadt. A valóságban sokkal több energiát használ fel a kijelző, ha egy animációt mutat, mintha egy kimerevített képet jelenítene meg vagy egyszerűen elsötétítenénk. Az LCD kijelzők esetében pedig teljesen felesleges már 2021-ben képernyővédőkben gondolkodni.

8. Felmérések alapján a költséges gamer PC-k a világ összes személyi számítógép és játékkonzol áramfogyasztásának mintegy 20 százalékáért felelősek, annak ellenére, hogy darabszámra a teljes számítógépállomány alig több mint 2,5 százalékát teszik ki. Szerencsére már észrevehetőek az első pozitív változások: a mai modernebb videókártyák energiafogyasztása már most 10-15 százalékkal kevesebb, mint 2-3 évvel ezelőtt volt. A technikai fejlődéssel ez a trend várhatóan folytatódni fog. A megfelelő videókártya kiválasztásban is érdemes szakértő segítségét kérni.

Forrás: Furbify