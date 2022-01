Magyarok tízezrei lehetnek munkaélküleik – veszélyben a munkahelyek, nyakunkon a robot-invázió

Magyarországon mintegy 400 ezer ember dolgozik a különféle létesítmények üzemeltetését végző cégeknél. Ám ez a szám folyamatosan apad. Már tudjuk is, hogy miért. Természetesen azért, mert terjed az automatizáció, a távolról végzett irányítás és egyre több a robot is. Úgyhogy folyamatosan kerül veszélybe több ezer ember állása, főleg a kisebb, kevés géppel és viszonylag sok élő munkaerővel működő takarító cégeknél.



Kép: Pixabay

A home office térhódítása alapvető változásokat hozott az irodaépületek életében. A dolgozók visszacsábítása a legtöbb cég számára kihívást jelent. Ma már alapelvárás a magas szintű IT lefedettség és megjelent a kényelem és a relaxációt szolgáló megoldások iránti igény is.

Szolgáltatói oldalon előtérbe kerül a robotika és az automatizálás, aminek megjelenése sokkal inkább a munkaerő-hiánynak és nem a pandémiának köszönhető

- fogalmazott a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége (LEO FM) a 2021-es összefoglalójában. A szervezet növekvő piaci forgalmat jósol 2022-re.

Nem meglepetés, hogy a covid a létesítménygazdálkodási szektort is megrengette és változásokat idézett elő, különösen az irodaépületek piacán. A home office jelentősen átalakította az igényeket, mi több az irodák kialakítása során az otthon kényelmével való versengés is tapasztalható. A jövőt illetően viszont már nem a covid a legnagyobb kérdés, hanem a személyi és képzettségi szinten is fellépő munkaerőhiány. A képzett karbantartókat, menedzsereket magas fizetésekkel csábítja az építőipar.

Az 5 százalék feletti várható gazdasági növekedés a megrendelésállomány emelkedésével jár. A felpörgő építőipar egyszerre hoz plusz bevételt és a munkaerő elszippantásával bérnyomást.

A 20 százalékos minimálbér emelkedés kétszámjegyű bérinflációt eredményez. A villamos- és gázenergia árának 2-3-szoros növekedése az épületek költségszintjének emelkedését okozza.

A pandémia komoly feladatokat adott a létesítménygazdálkodóknak, akik hősiesen és nagy hatásfokkal vették az akadályt, de a járványnak egyrészt még nincs vége, másrészt a hatására elindult folyamatok folyamatos kihívásokat teremtenek. Ehhez adódik a munkaerőhiány, a pandémia kényszere alatt bevezetett távmunka biztosítása, a fenntarthatósági klímacélok elérésében vállalt szerep és ezzel összefüggésben a robotika és automatizálás felgyorsított implementációja

– összegezte a 2021-es év tapasztalatait Schmidt József, a LEO FM elnöke.

Könnyű lenne azt gondolni, hogy a robotika és az automatizált folyamatok iránti igény az iparág fejlődésének eredménye, a valóság ennél sötétebb. A technológiai újításokat ugyanis éppen a munkaerő-hiány keltette életre, ami már a covid megjelenése előtt is a szektor egyik fő problémája volt.

Ma már egyre több szolgáltató használ robotikát, sőt van olyan cég is, amelyik saját fejlesztésű robotokat alkalmaz. A robotok, például az automatikus súrológépek és porszívók különösen jó megoldást jelenthetnek a nagy létesítmények takarítására, mivel gyorsabban dolgoznak, és beprogramozhatók úgy, hogy éjszaka is működjenek, amikor az épület üres.

A takarítórobotok a személyzet takarítási idejét is csökkenthetik, és csökkenthetik az épületbe be- és kijáró emberek számát, ami a mai üzleti környezetben értékes lehet.

A 2021 utolsó negyedévi létesítménygazdálkodási hangulatindex értéke erős optimizmust mutat, értéke: 53,06.

Az FM vállalatvezetők bizakodnak, egyrészt a covid indukálta szigorítások, zárások elmaradása, másrészt a gazdasági növekedés miatt. A LEO FM az utóbbi évben nagy növekedésnek indult, a tagvállalatok árbevétele 298 milliárd forintot ért el, a kezelt terület 15 millió m2, a közvetlen alkalmazottak száma pedig 15 ezer fő.

A szervezet jelenleg további 1000 betöltetlen pozíciót tart nyilván Budapesten és az agglomerációban, de a legégetőbb munkaerő-hiány Nyugat-Magyarországon tapasztalható.

