Ezt kell tudni a Dogecoinról – ilyen előnyei és hátrányai vannak az egyik legjövedelmezőbb kriptovalutának

A Dogecoin, vagy más néven a DOGE, az egyik legjövedelmezőbb kriptovaluta a piacon. A valuta egy vicc részeként jött létre egy mémből, amelyben a Shiba Inu japán kutyafajta szerepelt. (x)

DOGECOIN VÁSÁRLÁSA 2022-BEN

A Dogecoin, vagy más néven a DOGE, az egyik legjövedelmezőbb kriptovaluta a piacon. A valuta egy vicc részeként jött létre egy mémből, amelyben a Shiba Inu japán kutyafajta szerepelt. A DOGE később nagy népszerűségre tett szert, és kezdett valódi értéket képviselni hosszú távú befektetésként a kriptovaluta-kereskedők körében.

A coinmarketcap szerint a jelenlegi piaci kapitalizációja 23,37 milliárd dollár, és a 11. legnagyobb kriptovaluta a piacon. Ennek a mém-ihlette, kissé szatirikus kriptovalutának a népszerűsége a tömeges vonzerőre vezethető vissza. A Dogecoin az egyik legjobb spekulatív kriptovaluta, amely a közelmúltban a címlapokra került. Az alábbiakban áttekintjük a Dogecoin 5 előnyét és hátrányát, hogy az olvasók megtervezhessék befektetési stratégiáikat a DOGE-gal kapcsolatban.

Előnyök

A tulajdonosok növekvő közössége:

A dogecoin egyik fő előnye, hogy egyre többen birtokolják és támogatják. Mark Cuban korábban kijelentette, hogy növekvő felhasználói közösségének köszönhetően alkalmas a kereskedésre. Növekvő közösségi támogatásának egyik elsődleges oka az, hogy a befektetők abszolút értékként tekintenek rá. Ezek a befektetők a közösségi média platformjain is nagyon aktívak, és a promóció részeként a kriptovalután alapuló mémeket osztanak meg.

Decentralizált kereskedési kompatibilitás:

A DOGE-gal decentralizált tőzsdéken lehet kereskedni. Főleg a Ren projekt tette lehetővé, hogy az Ethereum blokklánc platformon működjön, és hozzáférjen a decentralizált pénzügyi hálózathoz is. Ez azt mutatja, hogy a DOGE kompatibilis a kriptovaluta-piacon belüli feltörekvő decentralizált pénzügyi mozgalommal.

Egyszerű tranzakció:

A Dogecoin számos dologban hasonlít a BTC-hez, ennek következtében pedig olyan előnyöket biztosít, amelyek hasonlóak a Bitcoinhoz. A kriptovaluta kódolása is meglehetősen hasonlít a Bitcoinhoz, ami biztonságossá és egyszerűbbé teszi a tranzakciókat. A Dogecoinnak nincsenek bányászati korlátai sem. Ez korlátlan lehetőséget biztosít a befektetőknek, hogy a Dogecoinnal kereskedjenek, legyen szó rövid vagy hosszú távú befektetésről.

A DOGE tőzsdei bevezetése:

Megalakulása óta a legjobb részvény- és kriptovaluta-tőzsdei platformok közül több vezette be a Dogecoint, köztük az eToro is, amely az egyik legnagyobb multinacionális kriptovaluta-bróker. Az eToron való jegyzés jelentősen megnövelte az ügyfelek Dogecoin iránti igényét, és a platform is nagyobb forgalmat bonyolított le a DOGE-gal kereskedni kívánó ügyfelek nagyobb számának köszönhetően. Olvasd el az eToro vélemény cikkünket.

A Dogecoin egyedülálló piaci pozíciója:

A DOGE inflációs státuszát, egyedülálló bányászati jellemzőit és a Litecoinnal való kapcsolatát számos befektető egyedülállónak tartja. De mivel a Dogecoin korán lépett be a kriptovaluta-piacra, bányászati modellje a munkabiztosításon alapul, ami azt jelenti, hogy összetett számítási problémákat kell megoldani a tranzakciók blokkláncon keresztüli hitelesítéséhez.

Hátrányok

Nem rendelkezik kínálati kapitalizációval:

A kínálati kapitalizáció hiánya a Dogecoin egyik legnagyobb hátránya. Ez azért van így, mert a kínálati kapitalizációval nem rendelkező kriptovaluták nem ideális eszközök az infláció elleni fedezethez. Emellett a DOGE végtelen bányászatához előbb-utóbb kiterjedtebb bányászati tevékenységre lesz szükség. És mivel a munkabiztosítási mechanizmust használja, tovább nő a bányászok és a számítógépek száma, hogy támogassák a tranzakciók számának folyamatos növekedését.

Humoros természete a valódi innováció útjában állhat:

A DOGE-ot eredetileg a már létező érmékkel, például a Bitcoinnal és a Litecoinnal való viccelődésre hozták létre. Ez a természet akadályozza a DOGE-ot az integrációban és a digitális eszközként való elfogadásban.

Mesterséges értéknövelő rendszerekkel társítják:

A mesterséges értéknövelő rendszerek már régóta léteznek. Bár az ilyen értéknövelés tilos a szabályozott kriptovaluta-tőzsdéken, mégis hatással van bizonyos valutákra. A mesterséges értéknövelés úgy zajlik, hogy emberek egy csoportja nagyszámú érmét vásárol, ami jelentősen megnöveli az eszköz árát. Amint az érme magasabb értéket ér el, mint amennyiért vásárolták, eladják az eszközöket más vevőknek, és hatalmas profitra tesznek szert. Ez a manipuláció meglehetősen gyakori a DOGE esetében.

Nem ez a legjobb tranzakciós valuta:

Más valutákkal ellentétben, mint például a Tronic és az Ether, amelyek tranzakciós valutaként funkcionálnak, a Dogecoin csak digitális valutaként használható. A Bitcoin, a Litecoin, a Dash és a Bitcoin Cash nagyobb tranzakciós jelentőséggel bírnak a piacon, mint a DOGE.

A DOGE a kriptovaluta-milliomosokat és -milliárdosokat a technológia olyan jövőjébe vezette be, amelyről nem is tudták, hogy létezik. Az elért eredmények ellenére azonban a befektetőknek mindig fel kell térképezniük a várható reakciókat, mielőtt olyan valutákkal kereskednek, mint a Dogecoin. (X)