Kivételes videót készített a Marsról egy űrszonda

Pár pillanatig a vörös bolygó felszíne is látható rajta.

Fotó: Handout / JPL / Caltech / NASA / AFP

A kínai holdújév apropóján új felvételt osztott meg a Mars körül „dolgozó” Tienven–1 (Tianwen–1) űrszonda. A szerkezet közel egy éve érkezett meg a vörös bolygóhoz, ahonnan többször küldött már fotókat is.

A videó nem túl hosszú és nem is túl jó minőségű, de így is páratlan, mert nemcsak a szonda és egyes elemei láthatók rajta, hanem a vörös bolygó különleges felszíne is.

China's Mars probe Tianwen-1 extended festival greetings to the Chinese people with stunning video footage captured by a camera on its orbiter to snap selfies above the red planet on Monday, the eve of the Chinese Lunar New Year https://t.co/6lCYTk7zEf pic.twitter.com/GfSe3tBZEJ