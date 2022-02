Webáruházi trendek – 2022. Vásárlóknak élményt, de gyorsan!

A koronavírus járvány óta még inkább az internetre helyeződött át a kereskedelem, némi túlzással, mindenki rendel a kicsiktől 99 korig. Ezért lett életfontosságú, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtsanak a webáruházak, vagy a vállalkozások webshopjai.

Nem véletlenül ez a PP konferencia-sorozat, a KKV Akadémia márciusi 3.-i rendezvényének a vezető témája.

Óriásira nőtt a verseny a gigacégek és kkv-k között a weben. 2022-ben a technológiai fejlesztésben, a vásárlói élmények fokozásában, az egyre gyorsabb vevői kiszolgálásban dől el, ki viszi el a piacot. Az offline kereskedelem újra helyet követel magának. A megoldás egyre inkább az offline és online boltok harmonikus együttműködésében körvonalazódik. Az okosabbak mindkettőt fenntartják, mégpedig új alakzatokban. 2022 meghatározó webáruházi trendjeiről szóló PP hibrid Konferencián, március 3-án többek között erről szólnak a szakértő előadók a kkv-döntéshozóknak, akik biztosan arra a kérdésükre is választ várnak, van-e esélyük a lépéstartásra a nagyokkal.

A két éve tartó pandémia mindenkit – a kereskedőket és a termelőket, szolgáltatókat – ­átirányított a webes értékesítésre, webáruház üzemeltetésére. A szabályozás és a technológia is rohamléptekben követte a megnövekedett keresletet és kínálatot. A fejlett technológia uralma a webkereskedelemben mára már megkérdőjelezhetetlenné vált.

2022 webáruházi trendjei meglepetéseket is tartogatnak. Időben ismerjük meg, és építsük be azonnal a működésünkbe! A kkv-knak is van esélye a lépéstartásra főként a speciális igények kiszolgálásában. A logisztikai hálózatok, e-piacterek használata, a könnyen és olcsón hozzáférhető webáruházi szoftverek, az automatizált marketing…, mind elérhető számukra is. A piaci rések még nem betöltöttek.

