Digitális iroda tér nélkül. Ügyviteli trendek – 2022-ben

2022 irodája: érintésmentes, papír nélküli, hibrid munkahely és felhőben működik. Ez a ma és a holnap. Továbbra is technológiai fejlesztésre kell költenünk minden pénzünket, ha versenyben akarunk maradni. Papírhegyek helyett ma már adatfulladás veszély van? Hogyan védekezzünk?

Erről szól a PP Konferenciaközpont március 24-én tartott Ügyviteli trendek – 2022 című workshopja, ahol az ügyviteli, irodatechnikai megoldások eszközök mutatkoznak be, melyek segítenek felkészülni a kkv-döntéshozóknak a folyamatos fejlesztésekre.

Az iroda fogalmát, funkcióját teljesen átírta a Covid. A rugalmas munkavégzés eluralkodott, tér nélkülivé tette a munkahelyeket, felhőbe űzte az adminisztrációt és a kommunikációt. Felgyorsította az adminisztráció és dokumentálás technológiaváltását. Gyökeresen megváltoztatta az információáramlást, a külső-belső kommunikációt, a szervezet folyamatokat, az ügyintézési szokásokat. Kiirtódott az irodai munkákból az aktatologatás, a papírhegyek.

Az érintés nélküli ügyintézés kényszere miatt a hatóságok, államigazgatási szervek is villámgyorsan váltottak. Szinte minden ügyintézés áttevődött a digitális térbe. A cég ügyviteli munkájához nélkülözhetetlen partnerek, bankok, hatóságok, könyvelés, számlázás, ügyfelek, bevallások, fizetések rendszerei már a létrejöttük pillanatában hálózatosan kapcsolódtak össze. Adatrobbanás következett be, hatalmas távlatokat nyitva a metaverzum felé. A virtuális pénz is egyre nagyobb teret hódít.

Új rendet kell kialakítani a cég adminisztrációjában, dokumentumkezelésében, ügyviteli munkájában, mely alkalmazkodik a rohamosan változó technológiákhoz.

A mesterséges intelligencia, az IoT, az 5G és a felhő alapú digitalizáció, a metaverzum, hatalmas fejlesztési tempót diktál a cégeknek. A nehézségeket csak fokozza, hogy a törvényhozás, szabályozásváltozás lassan, vagy egyáltalán nem tudja követni a technológiaváltásokat. Az adat- és kibervédelemnek fel van adva a lecke, ha nem akar csak követője lenni a megnövekedett veszélyeknek.

A cégek az elmúlt két évben informatikai, technológiai fejlesztésre költötték beruházásaik kétharmadát. A felmérések szerint ez nem lesz másként a jövő évben sem. Kényszerpályán van minden üzleti szereplő, aki versenyben akar maradni.

